市場震盪加劇權利金策略受矚目 00406A提前湧現卡位買盤

受原油價格飆升影響，美股四大指數昨晚全面收黑，台股11日同步遭到拖累，盤中一度重挫近千點，失守46,000點整數關卡，跌幅超過2%。在市場觀望氣氛濃厚下，大盤成交量仍顯不足。

不過ETF市場交易熱度持續升溫，群益台灣加權正2（00685L）成交量突破39萬張，主動中信台灣收益ETF（00406A）成交量逾27萬張，元大台灣50正2（00631L）以及元大台灣50反1（00632R）成交量均逾22萬張。

儘管近期台股成交量相對低迷，但ETF市場中，槓桿型與主動式ETF成交熱度仍維持高檔。法人表示，在市場波動加劇環境下，槓桿型ETF憑藉資金使用效率高、交易便利等優勢，成為短線資金布局的重要工具；而主動中信台灣收益ETF預計將於下周公布最新一次配息，市場預期有機會維持前兩次配息水準，因此吸引不少投資人選擇在震盪期間逢低布局。

主動中信台灣收益ETF預計將於下周公告最新配息結果，由於前兩次年化配息率皆達15%以上，因此本次配息也格外受到市場關注，吸引部分投資人提前卡位。

此外，00406A前兩次配息來源皆100%來自權利金收入，對部分高資產客戶而言，具備免納二代健保補充保費、且不計入綜合所得稅股利所得的優勢。在高配息ETF競爭激烈的市場環境下，展現出與傳統高股息ETF不同的產品特色與吸引力。

近期市場波動明顯升溫，對採用掩護性買權（Covered Call）策略的產品而言，反而有助提升權利金收益。市場人士指出，選擇權權利金主要受市場波動率影響，當市場震盪幅度擴大、避險需求提高時，選擇權價格通常也會同步上升，使賣出買權策略能收取更高的權利金收入。換言之，市場波動未必全然不利，對以權利金收益為主要來源的策略而言，反而有機會帶來額外收益。

在配息題材與波動收益雙重題材帶動下，00406A今日再度吸引大量成交，顯示部分投資人已開始為下周配息公告提前布局。後續市場除將關注最新配息結果外，也將持續觀察在震盪環境下，權利金收益策略是否能持續發揮穩定收益效果。

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