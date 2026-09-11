009829迎記憶體超級週期！iPhone舊機最高漲1.1萬 三星、SK海力士成焦點

蘋果秋季新品發表會登場後引發市場震撼，官網同步調整新舊款機型售價，不僅新機開出高價，舊款與舊代iPhone售價亦罕見全面上調，最高漲幅高達新台幣1.1萬元。供應鏈剖析指出，本次蘋果打破過往新品上市、舊機降價的常規慣例，核心誘因在於全球記憶體（DRAM/NAND Flash）價格出現近年最猛烈的暴漲潮，嚴重侵蝕硬體毛利率。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，在全球記憶體市場擁有絕對定價權與市佔優勢的南韓半導體產業，順理成章成為這波「記憶體超級週期」最大的實質獲利者。台股市場中唯一聚焦韓國前五十名市值龍頭的大華韓國KOSPI50（009829），因重倉三星電子與SK海力士等記憶體霸主，隨記憶體漲價利多發酵應聲走揚，躍升為跨國ETF市場的交投焦點。

賴昱廷指出，在全球生成式AI與數據中心對高頻寬記憶體（HBM）與高階伺服器DRAM產能的大舉擠壓下，標準型與行動裝置用（LPDDR）記憶體供需失衡持續擴大。由於產能排擠效應極為嚴重，行動裝置記憶體價格較去年同期的漲幅甚至以倍數計，使記憶體占智慧型手機整體物料成本（BOM）的比重攀升至兩成以上。強烈的成本壓力逼使蘋果不得不將上升的硬體成本轉嫁至終端消費者，打破過往「降價賣舊機」的行銷法則。然而，終端消費電子的成本壓力，反映在供給端卻是極其豐厚的超額利潤，全球記憶體龍頭正迎來前所未見的賣方市場榮景。

賴昱廷進一步分析表示，作為全球記憶體供應的兩大支柱，南韓半導體雙雄三星電子與SK海力士掌握了全球高階記憶體絕大部分的產能。分析師指出，蘋果等消費電子巨頭即便擁有龐大的議價能力，在產能極度吃緊的「超級牛市」下，亦難逃記憶體報價調升的衝擊。隨著各大品牌廠為確保AI手機與旗艦機種出貨而被迫接受高價合約，韓國記憶體業者的營業利益率與自由現金流（FCF）正迎來爆發式成長。在此背後，韓國企業更積極透過庫藏股買回計畫與調高股利等作為回饋股東，進一步推升整體韓國科技類股的估值修復動能。

整體而言，賴昱廷表示，雖然記憶體產品報價一路上揚帶動企業獲利預估持續上修，但南韓股市目前的遠期本益比（P/E）仍位於歷史相對低點，風險報酬比極具吸引力。隨著外資賣壓顯著放緩與主動型資金回流，009829作為台股市場唯一高純度涵蓋韓國KOSPI 50龍頭企業的投資工具，不僅完美鎖定SK海力士與三星電子在AI及行動記憶體雙重漲價潮中的盈餘紅利，更同時享有韓股評價重估（Re-rating）的雙重利多。

賴昱廷建議，在記憶體供需結構短期難以翻轉的背景下，記憶體躍升市場最吸睛焦點，獲利想像空間爆發，為掌握本次全球記憶體漲價紅利，009829提供投資人參與韓國半導體及記憶體產業發展資產配置選擇。

韓國利多分析表

項目 亮點 展望 終端成本與報價 1. 蘋果因記憶體成本大增，舊款iPhone罕見調漲高達1.1萬元



2. AI伺服器擠壓產能，行動裝置記憶體價格同比暴漲 終端品牌廠被迫接受高額報價，記憶體供給方掌握絕對定價權，毛利率與盈餘空間急遽擴張。 龍頭市佔與獲利 1. 三星電子與SK海力士貢獻半導體巨頭自由現金流（FCF）達77.8%



2. HBM與高階DRAM合約價（LTA）能見度直達後續季度 009829第一大與第二大權重股即為韓股記憶體雙雄，高純度配置精準捕捉全球記憶體漲價紅利。 籌碼與評價優勢 1. 韓股KOSPI-200成分股預估ROE為25.2%，S&P 500為23.9%



2. 韓股遠期本益比（P/E）處於歷史低位區間 基本面獲利大幅上修，評價顯著被低估，搭配外資買盤回流與企業庫藏股護盤，具強烈估值修復潛力。





資料來源：彭博、韓國三星證券、各大國際研究報告，資料日期：截至2026/9/10

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。