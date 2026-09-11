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00918換股換對了？新納4檔金融股全漲逾1成…稀飯：緯穎更狂飆34%、還躲過國巨大跌

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
00918今年7月調整成分股後，新納4檔金融股至9月10日全數上漲逾1成，緯穎更漲約34.51%，同期遭剔除的國巨則下跌約45.78%。圖／聯合報系資料照片
00918今年7月調整成分股後，新納4檔金融股至9月10日全數上漲逾1成，緯穎更漲約34.51%，同期遭剔除的國巨則下跌約45.78%。圖／聯合報系資料照片

7月大華優利高填息30（00918）進行成分股調整，當時一口氣納入4檔金融股，同時也加入數檔殖利率相對較高的電子股；另一邊則剔除聯電國巨等當時市場討論度相當高的個股。

從生效日至9/10的表現來看，這次換股目前確實吃到不少行情。

剛好近期金融股成為盤面相對強勢的族群，而00918這次新納入的4檔金融股，期間股價全部繳出雙位數漲幅。

其中永豐金期間上漲約13.61%，股價更一度來到43.5元、創下新高。第一金、彰銀表現更加突出，期間分別上漲約22.43%、21.38%；兆豐金也有約12.28%的漲幅。

相較之下，同期大盤報酬約1.08%，這4檔金融股全部明顯領先，而這波金融股行情，也進一步推升金融股占比較高的00918。

不過，這次新納入的成分股當中，漲最兇的其實還不是金融股，而是緯穎

緯穎從生效日還原後的1,743.33元，一路漲到9/10的2,345元，期間漲幅約34.51%，也是本次新納入13檔成分股當中表現最好的一檔。

再來看看被剔除的成分股，前後對比就更加明顯。

國巨從生效日的1,055元跌至9/10的572元，期間跌幅約45.78%，過程中最大跌幅甚至一度超過56%，而00918在生效日前就出清98.09%的國巨。

聯電則從165.5元跌至142.5元，期間下跌約12.32%，最低更一度跌到100元出頭，最大跌幅超過36%。

00918不只換進了後續走強的股票，也剛好避開國巨、聯電這段期間相對明顯的修正。

另外，00918這次還剔除了國泰金、富邦金兩檔金融股，但這兩檔的情況又不太一樣。

因為在成分股調整生效前，國泰金、富邦金都已經完成除息，00918當時仍是成分股股東，也有參與除息、領到這一輪的股息。

它先吃到原本兩檔金融股的股息，之後才將它們剔除，再換進兆豐金、永豐金、第一金、彰銀，剛好又搭上後續這波金融股行情。

才會說，回頭看00918這次換股，目前的結果真的還蠻漂亮的。你覺得00918這次換股有換對嗎？還是有哪一檔被剔除的股票，反而讓你覺得可惜？

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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