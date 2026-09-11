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財經網紅最愛喊「今天大跌買了嗎？」 0050、009826是靠長期投資而非賭博
每逢大盤重挫，財經網紅最愛問「今天大跌，你動作了嗎？」等過幾天反彈，就會上演「之前逢低買進的，現在都賺錢了！」這種把投資包裝成神準抄底、要大家抱著現金等時機的做法，本質上就是事後諸葛。
投資從來不是在賭猜高猜低
市場行情不好就不投資嗎？看到個股強勢就急著追嗎？整天試圖預測明天的漲跌、追高殺低，那跟進賭場下注有什麼兩樣？
保留大筆現金等大跌才進場，看似聰明，代價卻是錯過前面的整段漲幅與複利。
等真正的暴跌來臨，恐懼只會讓人手軟，最後依然空手；投資靠的是留在市場的時間，而不是自以為是的擇時進出。
真正的解方非常純粹：選對好工具，有多餘閒錢就投入，持續長期布局
想掌握台灣龍頭企業的長期成長紅利，元大台灣50（0050）就是核心標的，有閒錢就買、持續買進，根本不用猜高低點；若擔心單一市場波動過大，就搭配貝萊德世界股票（009826），一鍵打包全球成熟市場龍頭，用跨國與多元產業配置分散風險，在本土市場震盪時發揮定海神針的效果。
別再把心力浪費在猜測市場高低點。
以0050搭配009826，做好分散投資、有閒錢就持續參與市場，用紀律取代賭博心態，才是長線投資人能真正睡得著覺、穩健累積財富的正道。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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