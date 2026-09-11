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摩根00401A最後買進！0.125元配息組成「98%」竟來自這裡

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

主動摩根台灣鑫收（00401A）將進行發行以來第二次配息，今（11）日最後買進日，本次每受益權單位配發0.125元，除息日為9月14日，預定10月6日配發。值得注意的是，第二次配息金額高於首次的0.121元。

事實上，主動摩根台灣鑫收（00401A）本次配息組成包括股利所得0.80%、利息所得0%、收益平準金0%；已實現資本利得部分，其中賣出選擇權權利金占0.80%，不含賣出選擇權權利金占98.40%，其他所得則為0%。

觀察近幾個月盤勢表現，台股雖然在第3季期間經歷明顯震盪，但近一個月市場情緒已逐步回穩，部分具備長線成長題材的科技股及中小型股更率先轉強；尤其聚焦在AI半導體、高速傳輸、光通訊與關鍵零組件等領域地基金，表現更是突出。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理戴馨玲分析，近期多項科技族群已有明顯表現，其中高階光學、AI ASIC、高速傳輸及光通訊相關個股漲幅相對突出。尤其是近一個月，相關領域的標的甚至還出現30%~60%不等的漲幅，表現亮眼。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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