166萬人注意了 00878今日發出189億元股息

擁有166萬受益人的國泰永續高股息（00878）繼8月除息後，今（11）日正式發放每單位新台幣1.01元配息。以最後申購日8月17日基金在外流通單位數187.18億單位計算，本次共發出約189.05億元股息，為台股市場再創百億資金流。

值得注意的是，00878不只配息受到存股族關注，近年績效同樣突出，近一年含息報酬率達80.83%，位居高股息ETF第一，三年報酬高達106.65%，繳出亮眼佳績。對此，國泰永續高股息經理人江宇騰表示，能展現強勢績效，關鍵在於成分股掌握「AI＋金融」兩大台股主流，整體配置約四成AI、三成金融。

金融股方面，國內金控今年獲利表現亮眼，13家金控前7月合計大賺新台幣4,927億元，產業基本面維持穩健，擁有高殖利率優勢，明年股利可期；AI供應鏈則持續受惠全球AI、高效能運算與雲端服務需求擴張。財政部最新公布8月出口達824億美元，創歷年單月新高，已連續34個月正成長，AI及高效能運算相關需求成為出口重要推手，也為台灣科技供應鏈後市增添支撐。00878成分股產業配置多元，也是廣大股民們青睞的主要原因之一。

台灣AI產業已從題材逐步轉化為實質訂單與企業獲利，金融業則受惠投資收益、資本市場活絡等題材，兩大產業形成00878今年重要成長引擎。

目前主要成分股涵蓋中信金、廣達、國泰金、富邦金、聯發科、光寶科等大型企業，兼具科技成長動能與金融股獲利支撐，在台股高檔震盪之際，有助於提高投資組合的多元性，00878坐擁AI加金融兩大衝刺引擎，增添成長動能。

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