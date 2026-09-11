快訊

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

瑞幸咖啡來台破局 政治考量複雜化讓品牌與代理都心冷

聽新聞
0:00 / 0:00

166萬人注意了 00878今日發出189億元股息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

擁有166萬受益人的國泰永續高股息（00878）繼8月除息後，今（11）日正式發放每單位新台幣1.01元配息。以最後申購日8月17日基金在外流通單位數187.18億單位計算，本次共發出約189.05億元股息，為台股市場再創百億資金流。

值得注意的是，00878不只配息受到存股族關注，近年績效同樣突出，近一年含息報酬率達80.83%，位居高股息ETF第一，三年報酬高達106.65%，繳出亮眼佳績。對此，國泰永續高股息經理人江宇騰表示，能展現強勢績效，關鍵在於成分股掌握「AI＋金融」兩大台股主流，整體配置約四成AI、三成金融。

金融股方面，國內金控今年獲利表現亮眼，13家金控前7月合計大賺新台幣4,927億元，產業基本面維持穩健，擁有高殖利率優勢，明年股利可期；AI供應鏈則持續受惠全球AI、高效能運算與雲端服務需求擴張。財政部最新公布8月出口達824億美元，創歷年單月新高，已連續34個月正成長，AI及高效能運算相關需求成為出口重要推手，也為台灣科技供應鏈後市增添支撐。00878成分股產業配置多元，也是廣大股民們青睞的主要原因之一。

台灣AI產業已從題材逐步轉化為實質訂單與企業獲利，金融業則受惠投資收益、資本市場活絡等題材，兩大產業形成00878今年重要成長引擎。

目前主要成分股涵蓋中信金、廣達、國泰金、富邦金、聯發科、光寶科等大型企業，兼具科技成長動能與金融股獲利支撐，在台股高檔震盪之際，有助於提高投資組合的多元性，00878坐擁AI加金融兩大衝刺引擎，增添成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

股息 高股息 高股息ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九檔台股ETF創高價 00878、0056等單日股價強彈

台股ETF夯規模躍進 整體達7.8兆元

00406A最新配息下周揭曉！前2次年化皆逾15％ 規模衝破350億元

00918配息1.75元！緯穎、4檔金融股換股後受關注…17號最後買進日

相關新聞

財經網紅最愛喊「今天大跌買了嗎？」 0050、009826是靠長期投資而非賭博

文章指出，投資不應靠猜測高低點或等待暴跌，建議以0050搭配009826分散布局，有閒錢持續長期投入，取代賭博心態。

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

法人看好AI投資需求由晶片擴散至PCB、CCL與ABF載板，009828規模掛牌後增至68億元，台日韓供應鏈受矚目。

台股重挫900點ETF爆量！00406A成交逾18萬張 下周配息提前湧現卡位買盤

台股受原油飆升拖累盤中重挫逾900點，ETF交易熱絡，00406A成交逾18萬張，投資人提前卡位下周配息公告。

0050該等大跌還是持續買？「買綠不買紅」的最大盲點是猜低點

0050投資別只等大跌，「買綠不買紅」可能錯過漲幅與配息；長期宜分批投入、持續留在市場，避免猜測高低點。

大盤急殺高股息ETF再受寵！00406A靠「主動選股＋權利金」抗震

大盤急跌之際，高股息ETF再受市場關注；00406A採主動選股搭配掩護性買權，收取權利金增加收益來源，但仍無法完全避開下跌風險。

台股下跌860多點、009826僅跌0.5%！全球ETF抗震「跨國配置」分散風險

台股盤中重挫逾860點失守4.7萬點，009826跌幅約0.5%，全球分散配置相對抗跌，凸顯跨國防火牆優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。