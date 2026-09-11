00662要變甜甜價了！確定「1拆5」 每張估只要2.3萬元

富邦NASDAQ ETF（00662）確定啟動分割！富邦投信宣布受益權單位將「1拆5」，若以9月10日收盤價119.2元推估，分割後每股價格約23.84元，等於買進一張的門檻從近12萬元降至約2.4萬元，讓小資族更容易入手。

00662目前資產規模已突破千億元，受益人達10.9萬人，是台灣規模最大的海外股票ETF之一，主要追蹤NASDAQ-100指數。這次分割只會改變受益權單位數及每單位淨值，投資人持有的基金總價值並不會因為「1拆5」而改變。

時程方面，00662預計11月11日至16日暫停初級市場申贖、次級市場交易及轉換，11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，分割後的新受益權單位也會在當天上市交易。富邦投信表示，降低單位價格後，可望提升交易便利性，也更適合定期定額或分批布局。

00662高度集中美國大型科技與創新企業，截至今年8月底，資訊科技產業占比約66.36%，前十大成分股權重合計45.79%。經理人王辰方認為，儘管大型科技公司持續擴大AI資本支出，短線可能牽動市場對估值的看法，但AI基礎建設投資週期尚未出現明顯降溫。

消息曝光後也引發PTT股民討論，不少人看到分割後價格直呼「超甜」、「快分割」，也有人笑問「怎麼不一拆50」；另一派則認為，分割只是降低單位價格，真正重要的仍是費用、追蹤績效與長期報酬，甚至有人敲碗00646、00675L也能跟進分割。

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