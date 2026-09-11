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追題材股、 抱權值股、 搶中小型股？009826「我全都要」成大跌定海神針

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大跌考驗資產配置，009826透過跨國、跨產業分散布局，以「我全都要」策略降低集中風險，成為震盪市場中的「定海神針」。記者余承翰／攝影
台股大跌考驗資產配置，009826透過跨國、跨產業分散布局，以「我全都要」策略降低集中風險，成為震盪市場中的「定海神針」。記者余承翰／攝影

台股今（11）日遭遇逆風重擊，加權指數盤中一度重挫逾870點、跌幅達1.86%，失守4.7萬點關卡。面對高檔劇烈震盪，投資人每天都在天人交戰：追題材股？抱權值股？搶中小型股？還是挑國家？然而，大盤暴跌近千點的盤面給出了答案：

小孩子才做選擇，成熟的投資人全都要！

在加權指數急殺近2%之際，跨國全市場配置的貝萊德世界股票（009826）展現出驚人防禦力，盤中跌幅僅約0.50%，股價穩守9.96元，高低振幅僅0.40%。

較於台股單日回檔800多點的血流成河，009826宛如暴風雨中的「定海神針」，徹底體現全球分散配置的防護價值。

台股以半導體與電子製造為骨幹，一旦科技板塊遭遇利率或估值修正逆風，往往牽一髮動全身；單押單一國家或特定族群的投資人，在這種盤勢下幾乎無處可躲，只能眼睜睜看著帳面獲利回吐。

009826的抗震底氣，正來自「我全都要」的極致分散

直接打包全球已開發國家的跨國龍頭，不僅納入科技巨頭，更涵蓋防禦力強的醫療保健、必需消費、全球金融與能源。當單一市場劇烈回調時，其他成熟市場與非科技板塊便能發揮對沖效果，大幅撫平波動。

大跌往往是檢驗資產體質的試金石，與其每天費心猜輪動題材、在強勢股與中小型股之間提心吊膽，不如透過009826一鍵買進全世界，在本土市場重挫時扮演資產的定海神針，讓投資人真正抱得安心、走得長遠。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 中小型股 權值股 題材 強勢股 台股

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