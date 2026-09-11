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全球配置ETF人氣升溫 009826近一月受益人激增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一月受益人數增加前十名(資料來源 : 臺灣集中保管結算所)
近一月受益人數增加前十名(資料來源 : 臺灣集中保管結算所)

投資人逐漸將投資布局範圍由單一市場擴大至全球市場。根據集保統計，近一個月ETF受益人數增加前十名中，除台股ETF外，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）也名列其中，受益人數增加超過2萬人，名列所有ETF第四名，成為近期人氣成長最快的海外股票ETF之一。

近一個月ETF受益人數，人數增加最多的ETF多數仍集中於台股或AI相關題材，不過，主打全球配置的009826同樣擠進人氣排行榜，反映部分投資人開始透過全球市場分散單一產業及單一市場風險。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，AI成長動能仍是市場最看好的題材，但從資產配置角度，過度集中持股反而增加波動風險，如果投資人以長線投資角度考量，增持全球化部位、增加持股豐富度，不僅能掌握未來不同國家、產業、經濟體的輪動，也能達到分散單一市場的風險。

楊貽甯說明，009826是直接對標全球股票且以新台幣計價的ETF，投資人不用透過複委託與換匯即能直接於盤中交易，自8月3日掛牌以來，受益人數已經超過5.7萬人，ETF規模也成長突破75億元。

此外，截至9月4日，009826規模已來到75億元，根據基金公開說明書，現階段的保管費為0.12%，如果未來規模突破100億元，保管費將再降至0.1%，有利長期投資成本，搭配ETF不配息設計，股利直接再投資，長線能發揮複利成長效果。

楊貽甯指出，受到中東緊張局勢升溫影響，近日國際油價再度來到每桶近100美元的水準，雖然市場仍展現韌性，但若能源供應中斷持續導致推升通膨，將成為影響市場的重點風險因子，且目前能源供應短缺問題已從原油轉移至精煉油品，部分柴油及航空燃油價格換算成原油價格已超過每桶150美元，因此本周即將公布的美國 CPI 數據格外受到市場關注。

在通膨影響、行情震盪的環境中，楊貽甯建議，透過全球化布局不用猜測未來贏家市場，也能降低市場回檔時的資產下跌壓力，例如前波日韓台等亞股領跌期間，全球指數與美股不跌反漲，即說明採分散全球配置策略，有助於降低波動與回檔壓力，相較於重押單一市場更容易維持長線投資。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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