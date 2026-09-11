快訊

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

亞運男籃／床太小、餐廳漏水！韓媒陸媒齊砲轟貨櫃屋選手村惡劣

聽新聞
0:00 / 0:00

0050該等大跌還是持續買？「買綠不買紅」的最大盲點是猜低點

聯合新聞網／ 綜合報導
不少0050投資人習慣「大跌大買、買綠不買紅」，但若為了等待回檔長期抱著現金，也可能錯過上漲、配息與再投資機會。記者林俊良／攝影
不少0050投資人習慣「大跌大買、買綠不買紅」，但若為了等待回檔長期抱著現金，也可能錯過上漲、配息與再投資機會。記者林俊良／攝影

「大跌大買、小跌小買，買綠不買紅」是不少元大台灣50（0050）投資人的操作思維，但拉長時間來看，刻意等待回檔再進場，真的比較划算嗎？

若將投資拉長來看，這其實是個假議題，因為「等大跌再買」的本質，仍是在猜市場高低點。

0050追蹤台灣大型權值股，長期投資看的是企業成長與市場報酬，而不是每次都買在最低點...

最大的盲點就在於，大跌發生以前，市場可能早已累積一大段漲幅，等到真正回檔時，價格甚至還比當初等待時更高

例如：有人從台股3萬點開始抱著現金等回檔，一路等到4.8萬點，直到指數因利空重挫10%才終於進場，但此時指數仍在約4.3萬點，買進位置反而比當初高出不少。

等待期間除了錯過上漲行情，也可能少了原本能參與的配息與再投資機會。

更現實的是，真正遇到連續大跌時，人性未必能照計畫加碼，反而容易開始擔心「會不會再跌」，原本想好的逢低買進，最後可能變成繼續觀望，甚至始終不敢進場

因此，0050長期投資的核心與其說是「買在最低點」，更接近「持續留在市場」...

編輯推薦

若看好台灣大型企業的長期發展，與其反覆猜高低點，不如透過有資金就分批投入、持續累積部位，讓投資時間發揮效果，也降低擇時失誤的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 回檔 權值股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力積電8月營收年增逾7成！網嗨「量價齊揚」：盤這麼久該噴了

陳嘉偉喊台股「M頭要跌」！PTT一早反應翻轉 有人認了：這次可能對

台股下跌860多點、009826僅跌0.5%！全球ETF抗震「跨國配置」分散風險

大盤急殺高股息ETF再受寵！00406A靠「主動選股＋權利金」抗震

相關新聞

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

法人看好AI投資需求由晶片擴散至PCB、CCL與ABF載板，009828規模掛牌後增至68億元，台日韓供應鏈受矚目。

0052滿20歲！他從0050轉抱「小台積」慶生再買1張 看好股價還會向上

台股ETF市場持續壯大，除了元大台灣50(0050)外，科技型ETF也逐漸受到存股族關注。富邦科技(0052)今年迎來成立20週年，一名網友在Dcard分享，自己過去原本固定存0050，直到2024年底比較兩者長期表現後，逐步賣出0050、轉向定期定額0052，如今適逢基金20週年，又特別買進1張慶祝，直言雖然現在看起來不是低點，但相信幾年後回頭看「依然只是半山腰」。

台股重挫900點ETF爆量！00406A成交逾18萬張 下周配息提前湧現卡位買盤

台股受原油飆升拖累盤中重挫逾900點，ETF交易熱絡，00406A成交逾18萬張，投資人提前卡位下周配息公告。

0050該等大跌還是持續買？「買綠不買紅」的最大盲點是猜低點

0050投資別只等大跌，「買綠不買紅」可能錯過漲幅與配息；長期宜分批投入、持續留在市場，避免猜測高低點。

大盤急殺高股息ETF再受寵！00406A靠「主動選股＋權利金」抗震

大盤急跌之際，高股息ETF再受市場關注；00406A採主動選股搭配掩護性買權，收取權利金增加收益來源，但仍無法完全避開下跌風險。

台股下跌860多點、009826僅跌0.5%！全球ETF抗震「跨國配置」分散風險

台股盤中重挫逾860點失守4.7萬點，009826跌幅約0.5%，全球分散配置相對抗跌，凸顯跨國防火牆優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。