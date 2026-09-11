0050該等大跌還是持續買？「買綠不買紅」的最大盲點是猜低點

「大跌大買、小跌小買，買綠不買紅」是不少元大台灣50（0050）投資人的操作思維，但拉長時間來看，刻意等待回檔再進場，真的比較划算嗎？

若將投資拉長來看，這其實是個假議題，因為「等大跌再買」的本質，仍是在猜市場高低點。

0050追蹤台灣大型權值股，長期投資看的是企業成長與市場報酬，而不是每次都買在最低點... 最大的盲點就在於，大跌發生以前，市場可能早已累積一大段漲幅，等到真正回檔時，價格甚至還比當初等待時更高。 例如：有人從台股3萬點開始抱著現金等回檔，一路等到4.8萬點，直到指數因利空重挫10%才終於進場，但此時指數仍在約4.3萬點，買進位置反而比當初高出不少。 等待期間除了錯過上漲行情，也可能少了原本能參與的配息與再投資機會。

更現實的是，真正遇到連續大跌時，人性未必能照計畫加碼，反而容易開始擔心「會不會再跌」，原本想好的逢低買進，最後可能變成繼續觀望，甚至始終不敢進場。

因此，0050長期投資的核心與其說是「買在最低點」，更接近「持續留在市場」...

若看好台灣大型企業的長期發展，與其反覆猜高低點，不如透過有資金就分批投入、持續累積部位，讓投資時間發揮效果，也降低擇時失誤的風險。

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