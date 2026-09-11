大盤急殺高股息ETF再受寵！00406A靠「主動選股＋權利金」抗震

每當大盤遇上通膨、升息預期、地緣政治等利空而急跌，高股息ETF往往重新受到市場關注；除避險需求升溫，也與高股息持股相對防禦，以及配息帶來的現金流有關。

大跌時高股息受到青睞，關鍵之一就是「現金流的定心丸效應」...

大盤重挫、科技與成長股快速下殺，帳面損益大幅波動，穩定配息能讓投資人仍有現金流入，降低震盪時的心理壓力，也比較不容易因恐慌在低點砍倉；不過，配息並不等於額外報酬，也無法完全抵銷股價下跌。

從配置來看，高股息策略通常偏向現金流穩定、具配息能力的企業。以主動型高息商品主動中信台灣收益（00406A）為例，除了由經理人依市況主動選股，也搭配掩護性買權（Covered Call）策略，在持有股票的同時賣出買權、收取權利金，增加收益來源。

尤其市場震盪或盤整時，權利金可提供一定程度的收益緩衝，但仍無法完全避免下跌風險。

多頭行情時，市場通常更看重資本利得與成長動能；但進入震盪或回檔，投資焦點往往轉向「抱得住、領得到息」。

高股息提供現金流，再搭配主動選股與選擇權策略，讓投資人在震盪市場中多一層收益來源，也更有機會維持長期持有。

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