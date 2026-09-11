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台股下跌860多點、009826僅跌0.5%！全球ETF抗震「跨國配置」分散風險

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中一度重挫逾860點、跌幅達1.84%，009826同期跌幅約0.5%，全球分散配置的抗震效果受到關注。記者黃義書／攝影
台股盤中一度重挫逾860點、跌幅達1.84%，009826同期跌幅約0.5%，全球分散配置的抗震效果受到關注。記者黃義書／攝影

台股今（11）日開盤遭遇沉重賣壓，加權指數開低走低，盤中一度重挫逾860點、跌幅達1.84%，失守4.7萬點。中東戰火升溫推高油價，加上市場緊盯最新CPI數據，擔心聯準會下週降息步調生變，甚至升高升息預期；美債殖利率也維持4.8%高檔，讓近期漲多的台股湧現獲利了結賣壓。

相較大盤一度重挫近2%，主打全球分散配置的跨國型ETF相對抗跌；以貝萊德世界股票（009826）為例，早盤雖同步拉回，但跌幅僅約0.50%，股價在9.96元附近震盪，振幅約0.40%，回檔幅度明顯小於台股大盤。

這種抗跌力道，主要來自「跨國、跨產業」的分散效果。台股高度集中半導體與硬體製造供應鏈，當科技股面臨利率逆風或賣壓時，指數波動容易放大；009826布局全球成熟與新興市場，涵蓋醫療保健、必需消費、金融及軟體雲端等產業，透過不同市場與產業互相分散風險，降低單一市場回檔的衝擊。

在匯率與宏觀風險方面，全球配置也能降低資產集中於單一市場與單一貨幣的風險...009826底層企業多以美元及其他國際主要貨幣營運，在市場波動升高時，投資人不必把所有部位押在同一個經濟體與市場。

短線大跌，正好也是檢驗資產配置韌性的時刻。對追求長期資產成長或退休規劃的投資人而言，單押一個市場容易承受更大波動；透過009826這類全球型ETF建立「跨國防火牆」，有機會讓回檔幅度相對收斂，也更有利於維持長期持有策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 分散風險 加權指數 聯準會

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高息型易漲抗跌 人氣旺

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