把握台股核心增長行情 首選「這款」ETF

近年來受惠AI科技浪潮，帶動台股企業獲利與股價表現，也吸引投資大眾以台股ETF來參與行情。市場法人表示，隨AI需求強勁，台廠又站在全球供應鏈中的有利位置，也讓台股產業結構大幅轉變，科技產業成主流，並邁入全新的成長階段。

投資台股市值型ETF更是跟進台股成長行情最為便利的方式，倘若投資人想更加靈活掌握台股多元商機，尤其在當前類股輪動腳步快的環境中，能因應市況彈性調整持股的主動式台股市值型ETF更是投資人可多加運用的工具。

財富管理專家表示，回顧近十年來台股市值龍頭變化，2016年時，市值前十大龍頭股中電子股僅占3檔，而今在AI興起後，迄今電子股已佔據7檔，儼然成為台股核心，而到今年在代理式AI熱潮掀起後，部分電子族群股價噴發，也再度讓個股市值排名洗牌，也因此透過主動式市值型ETF靈活操作，更能有效把握台股成長動能。

觀察今年來主動式市值型台股ETF之受益人與規模表現，受益人增加88萬人，總人數已突破123萬人，於整體主動式台股ETF中佔34.14%，規模也大增2667億元來到近3450億元，佔整體主動式台股ETF規模42.22%，可見其相當受到投資人青睞，既有權值龍頭股為投組打底，也靈活掌握趨勢商機，增強投組創造超額報酬的能力。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能。

而從資金面來看，隨著本土資金與法人機構持續進場，也提供強韌的籌碼面優勢，故台股後市表現仍值得關注，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強，建議投資人不妨透過投資組合精選涵蓋獲利能力強之權值龍頭股、受惠AI發展之(準)千金股，以及具商機加持之未來龍頭潛力股的主動式市值型ETF來參與，一舉掌握台股核心成長動能。

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