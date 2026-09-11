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陳嘉偉喊台股「M頭要跌」！PTT一早反應翻轉 有人認了：這次可能對

聯合新聞網／ 綜合報導
陳嘉偉示警台股恐形成M頭、進一步走出C波修正，PTT從原先大量嘲諷到部分網友改口「這次可能是對的」，多空再度吵翻。圖／聯合報資料照片
陳嘉偉示警台股恐形成M頭、進一步走出C波修正，PTT從原先大量嘲諷到部分網友改口「這次可能是對的」，多空再度吵翻。圖／聯合報資料照片

分析師陳嘉偉日前示警，台股近期量縮、下跌家數增加，加上金融、塑化撐指數，技術面恐形成M頭，甚至不排除複製7月下殺走勢。他更以2007年台股從9,859點一路跌至7,384點為例，提醒投資人「自己要懂得跑」。

陳嘉偉認為，目前盤面屬於「拉指數、出個股」，櫃買指數也維持偏弱修正，並強調「單腳反彈的本質就是M頭」，若後續跌破頸線，恐進一步引發C波下跌。

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相關說法在PTT引發大量討論，起初不少網友仍抱持懷疑，酸他「喊空100次總有一次對」、「壞掉的鐘一天也會準兩次」，也有人翻出過去長期看空紀錄，質疑這次是否又是狼來了。

不過隨著盤勢轉弱，留言風向也出現變化，有網友開始表示「這次你可能是正確的」、「怎麼辦，好像越來越像了」、「老蘇這次可以大聲了」，甚至有人直喊「這次他會贏」。

另一派仍不買單，認為2007年的市場環境與現在差異很大，也有人質疑「單腳反彈就是M頭」的說法過度簡化。PTT因此形成兩派激辯，一邊準備等跌深進場，另一邊則繼續觀望陳嘉偉口中的C波是否真的出現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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