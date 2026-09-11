1拆5降低交易門檻 富邦00662分割倒數

追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）即將進入分割作業，投資人留意重要交易時程。富邦投信表示，00662受益權單位數分割倍數確定為5倍、即1拆5，預計11月11日至11月16日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，新受益權單位數亦於當日上市買賣。

富邦投信表示，此次分割主要透過降低每單位交易價格，提升投資人參與便利性；惟分割僅改變受益權單位數及每單位淨值，投資人持有基金的總資產價值不因分割而改變。

投資人應特別留意11月11日至16日暫停交易期間，提前做好資金與交易安排，並以富邦投信及證交所最新公告為準。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，00662成立於2016年6月3日，為國內具高知名度海外科技型ETF，此次分割後交易價格降低，可望讓投資人更容易依自身資金規模進行配置，並有利定期定額或分批布局。

展望美股，AI仍是支撐科技產業中長期成長的重要主軸。王辰方指出，美國企業AI支出持續擴張，今年上半年美股行情主要由企業獲利預估上修驅動，儘管大型科技企業積極提高AI資本支出，短期可能牽動市場對估值的看法，但目前企業獲利與利潤率仍維持強勁，科技企業資本支出占營收比重亦處高檔，顯示AI基礎建設投資周期尚未出現明顯降溫。

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