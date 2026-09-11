聽新聞
0:00 / 0:00

1拆5降低交易門檻 富邦00662分割倒數

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）即將進入分割作業，投資人留意重要交易時程。富邦投信表示，00662受益權單位數分割倍數確定為5倍、即1拆5，預計11月11日至11月16日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，新受益權單位數亦於當日上市買賣。

富邦投信表示，此次分割主要透過降低每單位交易價格，提升投資人參與便利性；惟分割僅改變受益權單位數及每單位淨值，投資人持有基金的總資產價值不因分割而改變。

投資人應特別留意11月11日至16日暫停交易期間，提前做好資金與交易安排，並以富邦投信及證交所最新公告為準。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，00662成立於2016年6月3日，為國內具高知名度海外科技型ETF，此次分割後交易價格降低，可望讓投資人更容易依自身資金規模進行配置，並有利定期定額或分批布局。

展望美股，AI仍是支撐科技產業中長期成長的重要主軸。王辰方指出，美國企業AI支出持續擴張，今年上半年美股行情主要由企業獲利預估上修驅動，儘管大型科技企業積極提高AI資本支出，短期可能牽動市場對估值的看法，但目前企業獲利與利潤率仍維持強勁，科技企業資本支出占營收比重亦處高檔，顯示AI基礎建設投資周期尚未出現明顯降溫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

富邦 富邦投信 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

定期定額投資 ETF霸榜！0056、009816等績效勝出

00935追蹤指數定期定額績效曝光！近10年數據「9月進場」平均報酬6.4％ 16號除息

成長型基金績效 搶鏡

主動式ETF 押寶長天期

相關新聞

台股市值型ETF 帶勁

近年來受惠AI科技浪潮，帶動台股企業獲利與股價表現，也吸引投資人以台股ETF來參與行情。隨AI需求強勁，台廠又站在全球供應鏈中的有利位置，也讓台股產業結構大幅轉變。

高息型易漲抗跌 人氣旺

台股ETF投資熱潮不減，其中擁有超過680萬投資人的台股高息ETF持續受市場歡迎，法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求，大盤創新高前夕，投資人可適度配置有息收保護、成交量大的台股高息ETF。

1拆5降低交易門檻 富邦00662分割倒數

追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）即將進入分割作業，投資人留意重要交易時程。富邦投信表示，00662受益權單位數分割倍數確定為5倍、即1拆5，預計11月11日至11月16日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，新受益權單位數亦於當日上市買賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。