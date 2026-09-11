高息型易漲抗跌 人氣旺

台股ETF投資熱潮不減，其中擁有超過680萬投資人的台股高息ETF持續受市場歡迎，法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求，大盤創新高前夕，投資人可適度配置有息收保護、成交量大的台股高息ETF。

統計今年來台股高息ETF成交日均量表現，其中，群益台灣精選高息（00919）以日均量12萬張榮登市場人氣成交王，國泰永續高股息及元大高股息日均量也都在6萬張以上，萬張以上還有元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、大華優利高填息30、富邦特選高股息30、元大台灣高息低波以及FT臺灣永續高息。

對比2025年日均量表現，又以大華優利高填息30成長90.2%最多，FT臺灣永續高息也有73.8%、而群益台灣精選高息42.05%、復華台灣科技優息35.9%、元大台灣價值高息28.6%，台股高息ETF交易持續熱絡。

群益投信台股ETF投資研究團隊表示，投資台股ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察「成交量」，台股高息ETF成交量的高低可以觀察其在市場的活躍度。

另從今年來市價含息漲跌表現來看，統一台灣高息動能以61.5%的漲幅排行第一，接下來是復華台灣科技優息60.4%，超過五成的有群益科技高息成長、國泰永續高股息、大華優利高填息30和元大高股息。

群益台灣精選高息經理人謝明志強調，台股雖然多頭格局未變，但切忌追高，應採分批布局策略，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台灣企業獲利持續成長，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

其中，金控股擁有獲利具爆發力、獲利具續航力、現金股利率大幅優於市場平均，為高股息ETF必選成分股、股價漲幅跟不上獲利成長等四大利基，因此，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

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