台股市值型ETF 帶勁

近年來受惠AI科技浪潮，帶動台股企業獲利與股價表現，也吸引投資人以台股ETF來參與行情。隨AI需求強勁，台廠又站在全球供應鏈中的有利位置，也讓台股產業結構大幅轉變。

科技產業成主流，投資台股市值型ETF更是跟進台股成長行情最便利的方式，投資人若想更靈活掌握台股多元商機，尤其當前類股輪動快速，可運用能因應市況彈性調整持股的主動式台股市值型ETF。

財富管理專家表示，回顧近十年來台股市值龍頭變化，2016年市值前十大龍頭股中電子股僅占三檔，在AI興起後，目前電子股已占據七檔，儼然成為台股核心。

今年在代理式AI熱潮掀起後，部分電子族群股價噴發，也再度讓個股市值排名洗牌，因此透過主動式市值型ETF靈活操作，更能有效把握台股成長動能。

觀察今年來主動式市值型台股ETF受益人與規模表現，受益人增加88萬人，總人數已突破123萬人，在整體主動式台股ETF中占34.1%，規模也大增2,667億元來到近3,450億元，占整體主動式台股ETF規模42.2%，可見其相當受到投資人青睞，既有權值龍頭股為投組打底，也靈活掌握趨勢商機，增強投組創造超額報酬的能力。

主動群益核心50ETF（00415A）經理人許育誌指出，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，而從資金面來看，隨著本土資金與法人機構持續進場，也提供強韌的籌碼面優勢。

惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強，建議投資人不妨透過投資組合精選涵蓋獲利能力強的權值龍頭股、受惠AI發展的（準）千金股，以及具商機加持的未來龍頭潛力股的主動式市值型ETF來參與，一舉掌握台股核心成長動能。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，AI從推論進入代理人時代，預估市場對於算力需求仍有兩位數的成長幅度，且隨應用程度提高，讓受惠產業層面再擴散，挹注位處關鍵供應鏈的台廠成長動能，使台股大盤後市仍有表現空間，並進一步提供主動式台股ETF選股創造超額投資報酬機會。

接下來仍持續看好被動元件、記憶體、載板等受惠規格升級帶來的缺貨及漲價概念題材表現機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。