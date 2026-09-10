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00662分割倒數！1拆5降低交易門檻 重要時程一次看、這天起停止交易

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）即將進入分割作業，投資人留意重要交易時程。 聯合報系資料照
追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）即將進入分割作業，投資人留意重要交易時程。 聯合報系資料照

追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF（00662）即將進入分割作業，投資人留意重要交易時程。富邦投信表示，00662受益權單位數分割倍數確定為5倍、即1拆5，預計11月11日至11月16日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，新受益權單位數亦於當日上市買賣。

富邦投信表示，此次分割主要透過降低每單位交易價格，提升投資人參與便利性；惟分割僅改變受益權單位數及每單位淨值，投資人持有基金的總資產價值不因分割而改變。投資人應特別留意11月11日至16日暫停交易期間，提前做好資金與交易安排，並以富邦投信及證交所最新公告為準。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，00662成立於2016年6月3日，為國內具高知名度海外科技型ETF，此次分割後交易價格降低，可望讓投資人更容易依自身資金規模進行配置，並有利定期定額或分批布局。

展望美股，AI仍是支撐科技產業中長期成長的重要主軸。王辰方指出，美國企業AI支出持續擴張，今年上半年美股行情主要由企業獲利預估上修驅動，儘管大型科技企業積極提高AI資本支出，短期可能牽動市場對估值的看法，但目前企業獲利與利潤率仍維持強勁，科技企業資本支出占營收比重亦處高檔，顯示AI基礎建設投資周期尚未出現明顯降溫。

此外，NASDAQ-100高度聚焦科技及創新產業，截至2026年8月底，資訊科技產業占比約66.36%，前十大成分股合計權重45.79%，涵蓋AI晶片、雲端運算、軟體、電商及數位平台等科技龍頭。王辰方表示，AI投資已逐步由算力建置向應用與商業化延伸，中長期科技產業成長趨勢仍值得關注；投資人可透過00662參與NASDAQ-100大型科技企業成長機會，並採分批或定期定額方式布局。

表：富邦NASDAQ-100ETF預定分割時程表。資料來源：富邦投信 資料日期：2026/9/10
表：富邦NASDAQ-100ETF預定分割時程表。資料來源：富邦投信 資料日期：2026/9/10

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

富邦投信 股票分割 ETF

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