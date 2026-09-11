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0052滿20歲！他從0050轉抱「小台積」慶生再買1張 看好股價還會向上

聯合新聞網／ 綜合報導
0052成立20週年，網友分享由0050轉抱「小台積」並加碼1張；該ETF科技股集中、台積電權重高，報酬與波動俱增。聯合報系資料照
0052成立20週年，網友分享由0050轉抱「小台積」並加碼1張；該ETF科技股集中、台積電權重高，報酬與波動俱增。聯合報系資料照

台股ETF市場持續壯大，除了元大台灣50(0050)外，科技型ETF也逐漸受到存股族關注。富邦科技(0052)今年迎來成立20週年，一名網友在Dcard分享，自己過去原本固定存0050，直到2024年底比較兩者長期表現後，逐步賣出0050、轉向定期定額0052，如今適逢基金20週年，又特別買進1張慶祝，直言雖然現在看起來不是低點，但相信幾年後回頭看「依然只是半山腰」。

0052成立於2006年8月28日、同年9月12日掛牌，追蹤臺灣證券交易所臺灣資訊科技指數，主要布局台灣中大型科技股。值得注意的是，0052並非單純的台積電ETF，但由於指數單一持股未設權重上限，台積電占比從2006年上市初期約20%，近年已攀升至6至7成，因此被市場暱稱為「小台積」。截至目前，0052資產規模約1635億元、受益人數約45.8萬人。

0052近年受到更多投資人注意，也與分割降低進場門檻有關。0052過去隨科技股走強，單張價格一度突破20萬元，2025年通過「1拆7」分割案，並於同年11月26日以分割後新受益憑證恢復交易；分割本身不會改變投資人持有資產總價值，但單位價格大幅降低，有助小資族參與及提升交易流動性。

原PO表示，自己過去長期買進0050，直到2024年底才注意到0052，比較長期報酬後開始逐步轉換部位，目前仍持續定期定額。從過往績效來看，0052確實受惠台灣科技股行情，富邦投信資料顯示，2023、2024及2025年基金年度報酬率分別達45.68%、55.65%及39.96%；不過2022年也曾下跌24.66%，凸顯集中科技產業雖具有較高成長彈性，市場反轉時波動也可能更加明顯。

貼文曝光後，不少網友才驚覺0052已問世20年，直呼「以前很少人討論這檔，大家都只知道0050」、「我以為這檔上市沒有很久」；也有投資人分享自己同樣從0050轉向0052，或是在分割後才開始每月定期定額。另有人感嘆，從0052股價破百一路看到分割，「台股科技業的成長爆發力真的每次都超乎想像」。不過相較0050涵蓋多元產業，0052高度集中科技股且台積電權重高，長期報酬潛力與產業集中風險也同步放大，投資人仍須衡量自身風險承受能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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