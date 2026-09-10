下周配息揭曉前先卡位？這檔高息ETF成交量居主動式ETF之冠

台股10日受到獲利了結賣壓影響震盪走低，盤中一度下跌逾600點，終場下跌242點，收在46,940點，失守47,000點整數關卡。不過，市場資金並未全面退場，反而轉向具備配息題材的ETF尋求布局機會。其中，主動中信台灣收益ETF（00406A）單日成交量突破14萬張，穩居所有主動式ETF成交量排名第一，顯示在震盪盤勢下，高現金流與收益題材仍受到投資人青睞。

市場人士分析，主動中信台灣收益ETF預計將於下周公告最新一次配息，前兩次年化配息率均達15%以上，下周配息也備受關注，吸引不少投資人提前進場卡位。

00406A前兩次配息組成皆100%來自權利金收入，對部分高資產客戶而言，具備免納二代健保補充保費及免計入綜所稅股利所得的優勢，因此在高配息ETF競爭激烈的環境下，仍展現出差異化吸引力。

法人表示，市場上有句老話，「別人恐懼時我貪婪」，當指數出現短線震盪時，反而是長線投資人累積部位的重要時機。尤其對於以收益為核心訴求的ETF而言，投資人往往更重視未來的現金流與收益來源，而非短期價格波動。

近期市場波動明顯升溫，對於採用掩護性買權（Covered Call）策略的產品而言，反而有機會提高權利金收益。專家指出，選擇權權利金主要受到市場波動率影響，當市場震盪幅度擴大、投資人避險需求提升時，選擇權價格往往同步上升，使賣出買權策略可收取更高的權利金收入。換言之，市場波動並不全然是壞事，對於以權利金收益為目標的策略來說，反而有助於提升收益來源。

在配息題材與波動收益雙重加持下，00406A今日吸引大量成交，顯示部分投資人已開始為下周配息公告預作準備。市場也將持續關注後續配息表現，以及在震盪環境下，權利金收益策略能否持續發揮效果。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，從過去經驗來看，每當市場進入高波動階段，掩護性買權策略通常可透過較高的權利金收入，適度緩衝股價波動帶來的影響。因此，在AI、高科技股輪動及國際政經事件持續干擾市場的環境下，若未來波動率維持高檔，相關收益策略仍有機會持續受惠。

展望後市，張書廷指出，雖然今年來台股歷經多次震盪，但AI、半導體及科技產業的長期成長趨勢並未改變。隨著第4季傳統旺季即將到來，包括AI伺服器、半導體及消費電子新品出貨需求可望逐步升溫，市場資金也開始提前布局相關投資機會。在基本面持續改善與旺季效應帶動下，科技產業後市仍值得持續關注。

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