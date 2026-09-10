009826人氣衝上來了！近月受益人增逾2萬居ETF第4 規模突破75億
2026年9月10日 —台股震盪、AI相關類股波動加大的環境下，投資人開始將布局範圍由單一市場擴大至全球市場。根據集保統計，近一個月ETF受益人數增加前十名中，除了台股ETF外，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）也名列其中，受益人數增加超過2萬人，名列所有ETF第四名，成為近期人氣成長最快的海外股票ETF之一。
進一步分析近一個月ETF受益人數，人數增加最多的ETF多數仍集中於台股或AI相關題材，不過，主打全球配置的009826同樣擠進人氣排行榜，反映部分投資人開始透過全球市場分散單一產業及單一市場風險。
貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，AI成長動能仍是市場最看好的題材，但從資產配置角度，過度集中持股反而增加波動風險，如果投資人以長線投資角度考量，增持全球化部位、增加持股豐富度，不僅能掌握未來不同國家、產業、經濟體的輪動，也能達到分散單一市場的風險。
楊貽甯進一步說明，009826是直接對標全球股票且以台幣計價的ETF，投資人不用透過複委託與換匯即能直接於盤中交易，自8月3日掛牌以來，受益人數已經超過5.7萬人，ETF規模也成長突破75億元。
此外，截至9月4日，009826規模已來到75億元，根據基金公開說明書，現階段的保管費為0.12%，如果未來規模突破100億元，保管費將再降至0.1%，有利長期投資成本，搭配ETF不配息設計，股利直接再投資，長線能發揮複利成長效果。
楊貽甯指出，受到中東緊張局勢升溫影響，近日國際油價再度來到每桶近100美元的水準，雖然市場仍展現韌性，但若能源供應中斷持續導致推升通膨，將成為影響市場的重點風險因子，且目前能源供應短缺問題已從原油轉移至精煉油品，部分柴油及航空燃油價格換算成原油價格已超過每桶 150 美元，也因此本週即將公布的美國 CPI 數據格外受到市場關注。
在通膨影響、行情震盪的環境中，楊貽甯建議，透過全球化布局不用猜測未來贏家市場，也能降低市場回檔時的資產下跌壓力，例如前波日韓台等亞股領跌期間，全球指數與美股不跌反漲，即說明採分散全球配置策略，有助於降低波動與回檔壓力，相較於重押單一市場更容易維持長線投資。
近一月受益人數增加前10強
|ETF代號
|ETF名稱
|ETF類型
|總受益人數
|近一週受益人數增減
|近一月受益人數增加
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|台股
|406726
|-446
|72636
|00406A
|主動中信台灣收益
|主動ETF
|135240
|27019
|64067
|00878
|國泰永續高股息
|台股
|1665576
|-6037
|31120
|009826
|貝萊德世界股票
|海外股
|57858
|3226
|20936
|00918
|大華優利高填息30
|台股
|286367
|17413
|19820
|00961
|FT臺灣永續高息
|台股
|49090
|1850
|15081
|00929
|復華台灣科技優息
|台股
|446647
|2899
|14344
|00923
|群益台ESG低碳50
|台股
|125447
|-696
|13724
|00891
|中信關鍵半導體
|台股
|192047
|-566
|12799
|00830
|國泰費城半導體
|海外股
|182611
|3074
|5763
資料來源：集保結算所，2026年9月4日。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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