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30歲投資人85%資產都買0050！想分散美股再存QQQM、VOO 遭勸：不用買這麼多

聯合新聞網／ 綜合報導
30歲網友目前約85%持股集中台股0050，準備透過QQQM、VOO及SMH增加美股配置，卻也擔心科技與半導體部位過度集中。記者王騰毅／攝影
30歲網友目前約85%持股集中台股0050，準備透過QQQM、VOO及SMH增加美股配置，卻也擔心科技與半導體部位過度集中。記者王騰毅／攝影

一名30歲網友在Dcard分享自己的ETF配置，目前台股占整體持股約85%，而台股部位幾乎都是元大台灣50（0050）。近期開通美股複委託後，希望降低單押台股的情況，因此開始規劃將每月新增資金投入美股ETF。

原PO目前設定的定期定額比例為QQQM 35%、VOO 30%、SMH 15%，0050則維持20%。他表示，雖然想透過美股分散投資，但考量近年台股表現不錯，因此仍希望保留一定比例的0050。

不過原PO也知道這套組合存在產業集中問題，QQQM偏重科技成長股，SMH更直接聚焦半導體，加上0050本身也有相當高的科技權重。原PO強調自己能接受下跌，計畫長期投入並將股息再投資，但仍猶豫是否應該直接砍掉SMH，只留下0050、QQQM及VOO。

對於SMH，原PO坦言目前反而是3檔美股ETF中績效最好的一檔，因此捨不得直接放棄，但已設定若未來AI產業轉弱，就會全數出清，將資金改投入QQQM及VOO，也因此上網詢問其他投資人的配置意見。

留言區則有人認為ETF不用買得太複雜，建議0050再搭配一檔美股大盤ETF即可，甚至直言「VOO＝0050、QQQM＝0052，擇一」。也有人進一步詢問0050搭配其他海外ETF是否更適合，讓討論焦點回到「分散投資」究竟要增加ETF數量，還是降低市場與產業重疊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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