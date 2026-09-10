快訊

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

非投等債ETF息收前十強年化配息率皆逾8% 這兩檔逾10%最靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月非投等債年化配息率前十強。資料來源：CMoney
9月非投等債年化配息率前十強。資料來源：CMoney

進入9月債券ETF除息旺季，非投等債ETF息收誘人，根據目前已公布配息的債券ETF資料顯示，9月非投等債券ETF年化配息率前十強皆達8%以上，其中，台新美國非投等債（00989B）及主動聯博全球非投（00984D）年化配息率皆突破10%最亮眼，00989B達10.53%衝第一。

台新投信表示，美國非投等債 ETF 憑藉其較短的存續期間與較高的票息收益兩大核心防禦優勢，受利率波動影響有限，價格表現相對穩健，在目前具聯準會升息雜音的市場干擾下，投資人可以鎖定此類兼顧成長與防禦的穩定收息組合。

若以配息頻率來看，00989B單次現金股利殖利率達0.88%，亦高居月配息非投等債ETF第一。00989B主要鎖定BB 級與 B 級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為強化ETF防禦力，00989B追蹤指數將單一產業的比重嚴格控制在10% 以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。

00989B簡大為表示，若後市升息導致未來經濟放緩，信評CCC級違約風險較高的族群，利差走闊壓力較大，可將資金轉往更高評級如：B~B級之高息且財務相對穩健之非投資等級債，保留對基本面穩健、現金流強、負債結構健康的發行人曝險，避免過度追逐高殖利率卻高違約風險的標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

非投等債 ETF 配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

非投等債ETF息收誘人

00990B年化配息率逾9%

債市雙優勢 長線不看淡

美非投等債ETF 吸睛

相關新聞

009826跌破10元反而愈買愈多？淨值僅9.93元現溢價 Ffaarr：規模有望加速成長

貝萊德世界股票ETF（009826）股價今日跌破10元至9.99元，淨值為9.93元，全球股市與匯率走弱，折溢價及淨申購變化受關注。

大盤新高以來 價量齊揚前十名清一色為台股高息ETF

近期大盤氣勢如虹，劍指歷史高點，大盤上次歷史新高是6月22日，統計創新高以來，仍有26檔原型台股ETF維持正報酬，其中，期間上漲3%以上、日均量交投熱絡呈現價量齊揚前十名的台股ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣高息低波（00713）等清一色都是高息型，以近月表現來看00919漲幅居冠。

3年衝10萬點幹嘛買0050？郭哲榮豪言翻倍 鄉民反酸：怎不歐印正2

郭哲榮預測台股3年內上看10萬點，並看好AI帶動半導體供應鏈；他建議長期持有0050，相關言論引發PTT網友正反論戰。

股票小白一次買20張ETF⋯00929、00919、00927能長抱？網曝關鍵點

高股息ETF是不少存股族打造現金流的熱門工具，一名自稱「股票小白」的網友近日在Dcard發文表示，自己一口氣買進10張00929、5張00919及5張00927，隨後詢問「適合長期持有嗎？」由於3檔ETF投資策略並不完全相同，網友看法也出現分歧，有人認為可以長期持有、逢低布局，也有人提醒，真正關鍵不是能不能存，而是投資人是否了解自己買進的商品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。