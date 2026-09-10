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大盤新高以來 價量齊揚前十名清一色為台股高息ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大盤新高以來價量齊揚的前十名台股ETF近月漲幅。資料來源：CMoney
大盤新高以來價量齊揚的前十名台股ETF近月漲幅。資料來源：CMoney

近期大盤氣勢如虹，劍指歷史高點，大盤上次歷史新高是6月22日，統計創新高以來，仍有26檔原型台股ETF維持正報酬，其中，期間上漲3%以上、日均量交投熱絡呈現價量齊揚前十名的台股ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣高息低波（00713）等清一色都是高息型，以近月表現來看00919漲幅居冠。

法人表示，大盤新高關卡前高檔震盪機率大，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求，大盤創新高前夕，投資人可適度配置有息收保護的高息ETF，能兼顧收益又有潛在價差空間可期，特別是配息率不錯的更能讓投資人息利雙收。

00919經理人謝明志表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人一定不希望領高股息賠價差。

後續來看，台股雖然多頭格局未變，但切忌追高，應採分批布局策略，金控股擁有獲利具爆發力、獲利具續航力、現金股利率大幅優於市場平均，為高股息ETF必選成分股、股價漲幅跟不上獲利成長等四大利基，因此，投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

主動群益核心50（00415A）ETF經理人許育誌表示，近期大盤呈現防禦性輪動，資金自高估值AI權值股流出，轉進低基期次族群與金融板塊。

不過，AI供應鏈基本面未變，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」，也更加彰顯主動選股、汰弱留強的重要性。基於全球AI投資與需求仍相當強勁，台廠可望同步受惠，尤其在記憶體、封測、晶圓材料、ABF、PCB/CCL、光通訊、半導體廠務工程等領域台廠於全球供應鏈中扮演領頭角色，相關個股表現仍值期待。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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