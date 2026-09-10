3年衝10萬點幹嘛買0050？郭哲榮豪言翻倍 鄉民反酸：怎不歐印正2

台股站上4.7萬點後還能漲多高？摩爾投顧分析師郭哲榮再度喊出驚人預測，看好AI、AGI持續高速發展，不僅認為台股今年底前有機會挑戰5萬點，更預言「3年內直奔10萬點」。

郭哲榮認為，目前AI面臨的問題並非需求不足，而是晶片產能、伺服器與基礎設施供不應求，因此不認同AI泡沫化的說法。他看好台灣半導體供應鏈持續受惠，甚至建議不知道如何選股的投資人，可考慮長期持有0050，並預期若台股如他預測發展，資產有望翻倍。

郭哲榮今年7月「去槓桿股災」期間曾砸下1億元買進0050。根據原報導以9月9日收盤價109.65元估算，這筆投資帳面獲利已超過1800萬元，也讓他的「3年10萬點」預測再度成為市場話題。

個股方面，郭哲榮仍看好先前大幅修正的被動元件與矽晶圓族群，認為國巨短期有機會回升至800元，長線甚至可能再創新高；環球晶、中美晶目前股價也被他視為偏低。不過，相關價位與台股10萬點都屬郭哲榮個人預測，並非確定結果。

文章曝光後PTT直接吵翻，有人認為台股從2萬多點一路漲到接近5萬點，3年再翻倍「未必完全不可能」；但也有人質疑「會不會太樂觀」，甚至反問既然如此看好台股，「那幹嘛買0050？當然正2買好買滿」，讓10萬點預言再掀多空論戰。

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