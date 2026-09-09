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定期定額投資 ETF霸榜！0056、009816等績效勝出

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

定期定額投資ETF逐步成為國人持續參與股市成長機會的投資術。根據證交所公布的最新資料，定期定額人氣榜再次成為ETF的天下，8月定期定額交易戶數前十大，投資人仍偏好以ETF長期參與股市。

若進一步觀察20檔定期定額人氣ETF，與前月相比並未見新面孔，不過只有十檔交易戶數較前月成長、持續成為資金寵兒。

8月20檔定期定額人氣ETF有五檔台股市值型、五檔高股息、四檔國內主題、三檔海外主題，及三檔主動式，不過並非全數都能持續獲得投資人青睞，有一半交易戶數較7月減少。

持續獲得定期定額用戶喜愛、近一月績效表現又居前的全為台股ETF，分別為元大高股息（0056）、凱基台灣TOP 50（009816）、國泰永續高股息、元大台灣50以及富邦公司治理。

自7月以來的震盪盤勢顯然影響了投資人偏好，台股8月強漲逾3,000點，而定期定額ETF人氣榜不僅看到過去熱門標的掉隊、交易戶數呈現負成長，也可看出資金往高股息及市值型ETF流入的趨勢。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，台灣總經指標持續傳遞正面訊息，7月外銷訂單979.4億美元改寫歷史新高、年增逾六成，電子零組件出口同步刷新單月紀錄，景氣燈號連八個月亮紅燈，基本面暫時無虞。

建議投資人重點關注有實質獲利的廠商、並過濾股價漲幅遠超過獲利上修幅度、靠題材支撐評價的標的。

法人表示，市場短線仍受地緣政治與利率政策牽動，惟AI資本支出、雲端資料中心擴建及半導體、伺服器供應鏈需求延續，台股中長線成長趨勢未變。

面對高檔震盪，投資人可回歸核心配置，以市值型ETF參與成長，搭配高股息ETF累積現金流。

法人分析，標普500指數涵蓋美股總市值約80%，投資主軸隨時代演進，並多次獲股神巴菲特推薦一般人選擇作為核心配置，近期美國政府預設與核心的投資於「美國兒童帳戶」的標的。

根據S&P Global統計，標普500指數長期報酬優於絕大多數美股主動基金，且時間愈長，愈能凸顯被動投資優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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