聽新聞
0:00 / 0:00

主動式海外股票型ETF 漲相佳

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

全球市場受到美伊新一輪衝突爆發、美加貿易戰、聯準會利率會議在即等不確定性影響，近一周呈現震盪整理，S&P 500指數小漲0.09%、NASDAQ指數漲0.7%、MSCI世界指數漲0.4%，同期間主動式海外股票ETF平均上漲2.3%表現亮眼。

根據CMoney統計至昨（9）日，主動式海外股票ETF中，主動統一前沿科技漲4.7%最多，其次為主動統一全球創新3.6%、接下來為主動台新龍頭成長2.9%、主動元大AI新經濟2.6%、主動中信ARK創新2.1%。

觀察主動統一前沿科技前十大持股表現，新能源領導者BLOOM ENERGY、光通訊龍頭LUMENTUM、新興雲端服務商NEBIUS單日漲幅分別達到9.6%、11.04%及7.7%，為ETF近一周強勢表現的主要動能。在AI供不應求的背景下，電力短缺、光通訊及雲端平台需求強勁，帶動相關族群營收及獲利高速成長。

展望後市，主動統一前沿科技經理人郭智偉表示，美國服務業強勁擴張有效抵消製造業的疲軟，目前經濟穩定擴張，2027年美國有機會維持2%以上的成長，高於長期平均成長力道。

雖然聯準會近期偏鷹的態度，再度提高市場對於今年升息預期，加上長債走揚、美元回落、黃金與虛擬貨幣等其他資產反彈，顯示市場再度開始關注政府債務可持續性與發債壓力。但美股企業獲利成長穩健，第2季成長率達到32%，帶動全年獲利成長上修至27%。預計股市在基本面穩健下，將逐步震盪走高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

主動式 NASDAQ MSCI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半數主動式台股ETF勝大盤 最佳2檔漲逾8成

全球新興市場股票基金上周淨流入居冠

主動式ETF卡位台股反彈行情 這檔基金漲幅居冠

主動式台股ETF靚 近期波段低點以來平均績效達26%

相關新聞

定期定額投資 ETF霸榜！0056、009816等績效勝出

定期定額投資ETF逐步成為國人持續參與股市成長機會的投資術。根據證交所公布的最新資料，定期定額人氣榜再次成為ETF的天下，8月定期定額交易戶數前十大，投資人仍偏好以ETF長期參與股市。

高股息ETF 交投熱絡

台股近期氣勢如虹，劍指歷史高點，大盤上次歷史新高是6月22日；統計大盤創新高以來，仍有26檔原型台股ETF維持正報酬，其中，期間上漲3%以上、日均量交投熱絡呈現價量齊揚前十名的台股ETF，清一色都是高息型。

短天期債券ETF 人氣升溫

國際市場波動加劇，資金仍持續尋求相對穩健的收益來源。投資等級債價格雖承壓下跌，但資金淨流入反而持續加速，顯示投資人對高品質信用資產需求仍然穩健。

主動式海外股票型ETF 漲相佳

全球市場受到美伊新一輪衝突爆發、美加貿易戰、聯準會利率會議在即等不確定性影響，近一周呈現震盪整理，S&P 500指數小漲0.09%、NASDAQ指數漲0.7%、MSCI世界指數漲0.4%，同期間主動式海外股票ETF平均上漲2.3%表現亮眼。

AGI概念ETF 有機會放閃

根據歷史統計，台股每年波段行情，往往是9月見低點，10月重新領跑，今年9月3日由於GPT-6的AI新模型剛推出，號稱AGI（通用人工智慧）新時代來臨，法人看好AGI時代來臨，將引爆全球AI算力軍備戰繼續升溫，扮演最佳軍火庫的台灣半導體類股受惠最大，「AGI概念ETF」今年遇台股旺季行情，績效有機會放閃，股價再衝一波。

台股彈逾3,000點 投資信心增溫 0050、0056定期定額戶數攜手創高

台股8月強漲逾3,000點，單月定期定額投資金額創歷史次高，人氣指標元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）8月定期定額戶數分別突破128萬、33.8萬，攜手寫下新高紀錄，為投資人存股首選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。