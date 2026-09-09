主動式海外股票型ETF 漲相佳

全球市場受到美伊新一輪衝突爆發、美加貿易戰、聯準會利率會議在即等不確定性影響，近一周呈現震盪整理，S&P 500指數小漲0.09%、NASDAQ指數漲0.7%、MSCI世界指數漲0.4%，同期間主動式海外股票ETF平均上漲2.3%表現亮眼。

根據CMoney統計至昨（9）日，主動式海外股票ETF中，主動統一前沿科技漲4.7%最多，其次為主動統一全球創新3.6%、接下來為主動台新龍頭成長2.9%、主動元大AI新經濟2.6%、主動中信ARK創新2.1%。

觀察主動統一前沿科技前十大持股表現，新能源領導者BLOOM ENERGY、光通訊龍頭LUMENTUM、新興雲端服務商NEBIUS單日漲幅分別達到9.6%、11.04%及7.7%，為ETF近一周強勢表現的主要動能。在AI供不應求的背景下，電力短缺、光通訊及雲端平台需求強勁，帶動相關族群營收及獲利高速成長。

展望後市，主動統一前沿科技經理人郭智偉表示，美國服務業強勁擴張有效抵消製造業的疲軟，目前經濟穩定擴張，2027年美國有機會維持2%以上的成長，高於長期平均成長力道。

雖然聯準會近期偏鷹的態度，再度提高市場對於今年升息預期，加上長債走揚、美元回落、黃金與虛擬貨幣等其他資產反彈，顯示市場再度開始關注政府債務可持續性與發債壓力。但美股企業獲利成長穩健，第2季成長率達到32%，帶動全年獲利成長上修至27%。預計股市在基本面穩健下，將逐步震盪走高。

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