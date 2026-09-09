AGI概念ETF 有機會放閃

根據歷史統計，台股每年波段行情，往往是9月見低點，10月重新領跑，今年9月3日由於GPT-6的AI新模型剛推出，號稱AGI（通用人工智慧）新時代來臨，法人看好AGI時代來臨，將引爆全球AI算力軍備戰繼續升溫，扮演最佳軍火庫的台灣半導體類股受惠最大，「AGI概念ETF」今年遇台股旺季行情，績效有機會放閃，股價再衝一波。

根據CMoney統計，當OpenAI的GPT-5模型於2025年8月7日上市後，統計去年台股從9月至隔年1月表現，加權股價指數的累積漲幅達33.2%，而具AGI概念的台股原型ETF中，表現最好的是半導體ETF，包括台新臺灣IC設計ETF（00947），該期間報酬衝上78.5%，漲幅幾乎是大盤2.3倍；台新臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造分別以62.7%、50.9%居二、三名。

台新臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民表示，雲端與AI基礎設施擴張正推升企業級儲存需求，加上新一代GPT-6推動AGI時代來臨後，原本就已需求爆增的儲存裝置市場需求，將更進一步大爆發，尤其是當未來AI從雲端走向裝置端後，都將產生龐大資料量，加上企業為保護資料隱私，對記憶體高容量、高速度要求更多，記憶體需求更持續攀升，缺貨潮短期難以緩解，帶動IC設計、記憶體相關股票前景持續看好，半導體股的「超級周期」紅利延續。

黃鈺民指出，隨著AI模型持續升級，算力需求快速提升，記憶體成為AI基建最「卡脖子」的重要瓶頸，同時，進入AGI時代後，AI Agent（AI代理）普及與AI數據中心建設升級，相關台廠記憶體鏈的重要性可望進一步提升，預料相關半導體企業仍將受惠AI需求急速擴張、資本支出大幅劇增、技術迭代創新及產業顛覆升級等四大基本面翻揚利基所帶來的AGI投資機會，並建議投資人中長期持有台股AGI概念ETF，參與新一波AGI成長浪潮。

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