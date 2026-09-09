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高股息ETF 交投熱絡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近期氣勢如虹，劍指歷史高點，大盤上次歷史新高是6月22日；統計大盤創新高以來，仍有26檔原型台股ETF維持正報酬，其中，期間上漲3%以上、日均量交投熱絡呈現價量齊揚前十名的台股ETF，清一色都是高息型。

法人表示，大盤新高關卡前高檔震盪機率大，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求，大盤創新高前夕，投資人可適度配置有息收保護的高息ETF，能兼顧收益又有潛在價差空間可期，特別是配息率不錯的更能讓投資人息利雙收。

群益台灣精選高息（00919）ETF經理人謝明志表示，市場每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人一定不希望領高股息卻賠了價差，後續來看，台股雖然多頭格局未變，但切忌追高，應採分批布局策略，金控股擁有獲利具爆發力、獲利具續航力、現金股利率大幅優於市場平均，為高股息ETF必選成分股、股價漲幅跟不上獲利成長等四大利基，因此，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF商品。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，雖然AI鏈與金融股當前風光，投資人仍須保持審慎。金融股利多大多已反映在近期法說會後的高檔股價中，後續能否維持高配息率及因應全球降息循環對淨息差（NIM）的影響，將是下半年獲利續航力的關鍵。

至於緯穎等AI高價概念股，除權後能否順利展開填權行情，仍須密切觀察籌碼面回補狀況與美系大廠微軟、亞馬遜等資本支出的實際落實進度。郭修誠建議，投資人仍應回歸個股的基本面營收與產業循環趨勢進行理性配置。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息ETF ETF 高股息

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