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短天期債券ETF 人氣升溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國際市場波動加劇，資金仍持續尋求相對穩健的收益來源。投資等級債價格雖承壓下跌，但資金淨流入反而持續加速，顯示投資人對高品質信用資產需求仍然穩健。

相較之下，儘管全球主權債券遭遇拋售、利率風險上升，非投資等級債券市場受到的衝擊相對有限，展現較佳的韌性；固定收益型ETF則是短天期資產的偏好持續升溫。

從存續期間來看，投資人對短天期資產的偏好持續升溫，貝萊德iShares統計8月22日至8月28日資金流向，短天期債券ETF吸引26億美元資金淨流入，固定到期策略ETF淨流入2.41億美元；混合存續期間策略ETF以及中天期債券ETF則分別淨流出19.2億美元及9.52億美元。

貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）金經理人游忠憲指出，市場對利率前景仍存分歧，資金在不同債券ETF間調整配置，可見得資金持續流入投資等級債市，非投資等級債仍有調整賣壓。

面對目前較高殖利率環境，投資人應更加關注收益品質與風險管理，並持續轉向多元收益來源與分散布局。

據美銀引述EPFR統計，截至2026年9月2日止一周，全球主要債券資產類別維持全面淨流入，投資等級債券基金以77.6億美元淨流入居冠，顯示在市場波動加劇之際，資金仍持續尋求相對穩健的收益來源。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國非投資等級債市場殖利率仍高於7%，信用基本面維持穩健，短期內企業再融資需求有限，加上市場整體信用品質持續改善，有助支撐後續表現。預期未來新券發行將維持穩定步調，信用利差可望維持相對偏窄水準，違約率則有機會持續低於歷史平均水準。

安聯投信表示，目前信用債仍能提供穩定收益來源，但風險溢酬已處於偏低水準。近年企業發債活動頻繁，尤其美國企業為擴大AI基礎建設與相關投資而積極進入債券市場籌資，但信用債相較公債的利差仍接近歷史低檔。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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