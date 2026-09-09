台股彈逾3,000點 投資信心增溫 0050、0056定期定額戶數攜手創高

台股8月強漲逾3,000點，單月定期定額投資金額創歷史次高，人氣指標元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）8月定期定額戶數分別突破128萬、33.8萬，攜手寫下新高紀錄，為投資人存股首選。

據證交所公布，8月定期定額金額368億元，創歷史次高，戶數排行由0050、0056分別以月增3.8萬、1.9萬，總人數來到128萬、33.8萬新高，分居市值型、高股息ETF之冠。其次為國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）與群益台灣精選高息（00919），定期定額人數分別為31.3萬、25.7萬及16.5萬。

統計8月定期定額標的前20名，總戶數來到307萬人，0050、0056占逾半數，成為投資人資產配置中市值型、高股息ETF的首選標的。

法人分析，0050為成立最久的市值型ETF，指數邏輯歷經多空考驗，無人為選股錯誤並與時俱進，忠實反應台股與企業成長果實。統計0050成立以來截至8日績效達2,367%，換算年化報酬率約為15%，等於資產投入不到五年即可翻倍成長，深受台股投資人青睞，推升其投資人數、定期定額戶數、定期定額金額居台股ETF之冠的龍頭地位。

而0056已是國人規劃被動現金流的重要選擇，其為市場唯一採「預測未來一年殖利率」指數選股邏輯，聚焦具獲利成長與配息潛力企業，在AI動能強勁、企業獲利配息創高下，推升0056股價創高、今年配息金額亦將改寫歷史新高的雙贏。

雖近期市場主題式、主動式ETF齊發，但未撼動0050、0056在投資人心中存股標配地位。包括主動統一台股增長（00981A）、主動統一全球創新（00988A）等熱門主動式ETF均呈現月減。

法人表示，市場短線仍受地緣政治與利率政策牽動，惟AI資本支出、雲端資料中心擴建及半導體、伺服器供應鏈需求延續，台股中長線成長趨勢未變。面對高檔震盪，投資人可回歸核心配置，以市值型ETF參與成長，搭配高股息ETF累積現金流。

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