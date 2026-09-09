快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

又有商船遇襲！荷莫茲海峽周遭再傳炮火聲 多船失去運行能力

聽新聞
0:00 / 0:00

台股彈逾3,000點 投資信心增溫 0050、0056定期定額戶數攜手創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股8月強漲逾3,000點，單月定期定額投資金額創歷史次高，人氣指標元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）8月定期定額戶數分別突破128萬、33.8萬，攜手寫下新高紀錄，為投資人存股首選。

據證交所公布，8月定期定額金額368億元，創歷史次高，戶數排行由0050、0056分別以月增3.8萬、1.9萬，總人數來到128萬、33.8萬新高，分居市值型、高股息ETF之冠。其次為國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）與群益台灣精選高息（00919），定期定額人數分別為31.3萬、25.7萬及16.5萬。

統計8月定期定額標的前20名，總戶數來到307萬人，0050、0056占逾半數，成為投資人資產配置中市值型、高股息ETF的首選標的。

法人分析，0050為成立最久的市值型ETF，指數邏輯歷經多空考驗，無人為選股錯誤並與時俱進，忠實反應台股與企業成長果實。統計0050成立以來截至8日績效達2,367%，換算年化報酬率約為15%，等於資產投入不到五年即可翻倍成長，深受台股投資人青睞，推升其投資人數、定期定額戶數、定期定額金額居台股ETF之冠的龍頭地位。

而0056已是國人規劃被動現金流的重要選擇，其為市場唯一採「預測未來一年殖利率」指數選股邏輯，聚焦具獲利成長與配息潛力企業，在AI動能強勁、企業獲利配息創高下，推升0056股價創高、今年配息金額亦將改寫歷史新高的雙贏。

雖近期市場主題式、主動式ETF齊發，但未撼動0050、0056在投資人心中存股標配地位。包括主動統一台股增長（00981A）、主動統一全球創新（00988A）等熱門主動式ETF均呈現月減。

法人表示，市場短線仍受地緣政治與利率政策牽動，惟AI資本支出、雲端資料中心擴建及半導體、伺服器供應鏈需求延續，台股中長線成長趨勢未變。面對高檔震盪，投資人可回歸核心配置，以市值型ETF參與成長，搭配高股息ETF累積現金流。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 定期定額 高股息ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九檔台股ETF創高價 00878、0056等單日股價強彈

8月ETF股東排行洗牌！00878逆襲0056重登亞軍 00981A、00403A、009816緊追

0050逼近歷史前高還能追？知美曝「股價破107元照扣5萬」：連扣39個月獲利116萬

00919連9天收盤創高 躍升第4檔6千億台股 ETF、9月15日最後買進日

相關新聞

「3年內台灣股市就會上10萬點！」郭哲榮超狂預言：買0050資產有望翻倍

摩爾投顧分析師郭哲榮預測，台股3年內有望突破10萬點，0050資產可能翻倍；他認為AI需求將推升台灣半導體供應鏈，相關看法仍屬個人預測。

0050只有台灣50「有台灣100嗎？」他好奇發問…網解0050＋0051可包150家

台股沒有「台灣100」ETF，網友建議0050搭配0051，將投資範圍擴大至150家公司；另有網友提醒006204規模與費用需考量。

00406A最新配息下周揭曉！前2次年化皆逾15％ 規模衝破350億元

00406A下周公布最新配息，前兩次年化配息率皆逾15%，規模突破350億元、受益人數超過13萬人，市場關注收益策略表現。

台股彈逾3,000點 投資信心增溫 0050、0056定期定額戶數攜手創高

台股8月強漲逾3,000點，單月定期定額投資金額創歷史次高，人氣指標元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）8月定期定額戶數分別突破128萬、33.8萬，攜手寫下新高紀錄，為投資人存股首選。

台股AGI題材火 半導體ETF先衝一波

OpenAI最新GPT-6 Astra模型自9月3日上市以來，市場反應驚喜不斷，這組動用輝達（NVIDIA）逾10萬顆GPU訓練，號稱「史上最聰明」的AI大語言模型，距ChatGPT-4於2023年3月14日上市迄今僅約四年，卻帶動全球前沿模型訓練與推理所需的AI基礎設施需求持續擴張，也讓全球AI算力軍備競賽持續升溫，投信法人表示，繼GPT-6引爆AI模型史詩級迭代創新後，預估2026下半年，其他AI新創公司及科技巨頭們也將有多款新一代AI模型陸續登場，催生半導體鏈AI商機噴發，台股半導體ETF股價先點火開跑。

前二次年化配息都15%以上！00406A下周將公布配息 投資人提前卡位

主動式ETF市場話題不斷，6月甫掛牌上市的主動中信台灣收益（00406A）ETF，憑藉獨特的收益策略與亮眼配息表現，持續吸引投資人關注。採月配息機制的00406A，掛牌不到一個月即完成首次配息，而下周即將公布最新一次配息金額，也成為市場熱議焦點。近期成交量持續維持高檔，多數交易日成交量均超過10萬張，顯示投資人對即將公布的配息結果高度期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。