股票小白一次買20張ETF⋯00929、00919、00927能長抱？網曝關鍵點

高股息ETF是不少存股族打造現金流的熱門工具，一名自稱「股票小白」的網友近日在Dcard發文表示，自己一口氣買進10張復華台灣科技優息（00929）、5張群益台灣精選高息（00919）及5張群益半導體收益（00927），隨後詢問「適合長期持有嗎？」由於3檔ETF投資策略並不完全相同，網友看法也出現分歧，有人認為可以長期持有、逢低布局，也有人提醒，真正關鍵不是能不能存，而是投資人是否了解自己買進的商品。

從3檔ETF定位來看，00929為復華台灣科技優息，追蹤「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，屬於結合科技與高股息因子的ETF，並採月配息機制；00919為群益台灣精選高息，主要鎖定台股高股息族群，目前資產規模已超過6000億元、受益人數逾138萬人；00927群益半導體收益則更集中於半導體產業，追蹤「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」。換言之，雖然一次買進3檔ETF，但投資範圍仍集中在台股，且其中2檔帶有明顯科技、半導體屬性。

配息方面，00929今年配息金額曾由6月每單位0.13元，陸續提高至0.26元、0.38元；00919今年1月、4月及7月分別配發0.54元、0.78元及1元；00927最近一次則配發1.88元。不過，ETF配息金額並非固定，高配息也不等於總報酬較高，除息後價格也會相應調整，因此若以長期累積資產為目標，除了配息率之外，仍需觀察成分股表現、填息能力與含息總報酬。

貼文曝光後，有網友認為3檔ETF可以長期持有，建議「長期持有，逢低買進」，也有人特別看好00919；但另一派則把焦點放在投資心態，直言「就算適合，你抱不住也沒用」，認為與其詢問ETF能不能長抱，更重要的是遇到市場回檔、配息縮水時，投資人是否仍能接受原本的投資策略。另有網友提醒，不必為了領息特別搶在除息前買進，因為配息本身並非額外多出來的報酬。

也有留言指出，如果投資人現階段並沒有穩定現金流需求，其實不一定需要將資金高度集中在高股息ETF。尤其原PO同時持有00929與00927，兩者都帶有科技產業色彩，增加ETF檔數未必等同真正分散風險。對剛進入股市的投資人而言，除了關注「一年可以領多少股息」，更需要了解ETF追蹤指數、產業集中度與總報酬；長期能否持有，最終仍取決於投資目的究竟是追求現金流，還是希望以資產成長為主要目標。

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