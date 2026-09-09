「3年內台灣股市就會上10萬點！」郭哲榮超狂預言：買0050資產有望翻倍

台股近期量能萎縮、指數在高檔震盪，引發不少投資人擔憂行情是否已經見頂。對此，摩爾投顧分析師郭哲榮在影音節目中展現極度樂觀態度，直接修正過去「3到5年台股挑戰10萬點」的看法，震撼預告「3年內台灣股市就會上10萬點」，並直言這甚至已經是相對保守的預估。

郭哲榮表示，做出這項大膽預測的核心底氣來自人工智慧（AI）與通用人工智慧（AGI）爆發性的跳躍式發展。他指出，過去一般產業的年複合成長率達到10%到20%就已相當可觀，但AI在算力支撐下能「自我研發、永不休息」，其發展軌跡是近乎90度垂直向上。

從近期Google DeepMind預測高達90億種DNA變異、破解98%非編碼區以攻克疾病，到ARM執行長預言AI將找出癌症解方，乃至氣象預測、數學難題被攻克，甚至AGI已能跨足遊戲對戰、自主剪輯影片與3D建模等複雜工作，皆印證AI的進展速度正遠超人類想像。 針對外界質疑AI是否淪為科技泡沫，郭哲榮反駁，現階段的狀況與2000年網路泡沫截然不同。全球科技巨頭一年砸下上兆美元資本支出，從美國到中國的國家級競爭，再到頂尖富豪與醫療機構對延長壽命的剛性需求，讓AI算力成為供不應求的「超級黑洞」。

他認為，目前瓶頸卡在晶片產能與伺服器生產速度，硬體與基礎設施根本來不及應付龐大需求，因此談泡沫化完全言過其實。

回到台股行情，郭哲榮分析，只要掌握這股不可逆的AI大浪潮，台灣半導體與供應鏈將持續受惠。

他直言，3年內台股上10萬點的機率極高，投資人甚至只要長抱台灣50（0050），3年內資產就有機會翻倍。

面對當前部分投資人被套牢的焦慮，他強調，被動元件與矽晶圓等零組件未來都會因AI吸納而陷入全面缺貨，投資人應看懂長期產業趨勢，不要因為短線震盪而錯失歷史級別的財富翻倍機會。

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