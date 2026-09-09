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迎戰AI與ETF投資新趨勢 凱基證券全新推出《這招我只講一次》短影音

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券全新推出《這招我只講一次》短影音，以簡短、直覺方式解鎖APP實用功能。凱基證券／提供
凱基證券全新推出《這招我只講一次》短影音，以簡短、直覺方式解鎖APP實用功能。凱基證券／提供

AI浪潮席捲全球，也改變年輕世代的投資方式，從AI概念股、主動式ETF、零股交易及定期定額等投資議題持續受到關注，「自己研究、自己下單」已成為新世代投資人的日常。投資人每天面對大量市場消息、個股資訊與研究內容，如何在有限時間內找到重點，並選擇適合自己的工具，成為數位投資時代的新課題。

根據台灣證券交易所2026年7月統計，30歲以下開戶人數已逾270萬，占全體開戶人數約18.6%；20至30歲開戶人數達188萬6,864人，顯示投資理財已成為年輕族群的重要生活議題。凱基證券觀察，2026年上半年40歲以下新開戶客戶定期定額投資的比例逾五成，反映小額化、數位化與紀律投資已逐漸融入年輕族群的投資日常。同時，隨著投資決策越來越依賴即時資訊與數位工具，善用證券APP已成為新世代投資人的基本能力。

凱基證券表示，市場投資工具越來越多，但投資人真正需要的，不只是更多功能，而是更容易理解、更容易運用的使用體驗。凱基證券推出《這招我只講一次》短影音系列，讓投資功能不再只是APP上的選項，而能真正成為投資人提升效率、累積財富的重要幫手。

為協助投資人更快速掌握數位投資工具，《這招我只講一次》由凱基證券第一線營業同仁從生活化投資情境出發，以簡短、直覺方式解鎖APP實用功能，將原本需要花費大量時間摸索的操作技巧，濃縮成一分鐘就能看懂、立即上手的投資攻略。不同於傳統教學影片聚焦功能介紹，《這招我只講一次》將聚焦投資人常見的數位使用情境，陸續介紹自選股管理、市場熱門排行、投資資訊整合、研究報告及定期定額等功能，如面對市場快速波動時，可如何透過自選股集中觀察關注標的；當熱門題材快速輪動時，如何善用熱門排行掌握市場焦點；規劃中長期投資時，又該如何透過定期定額功能，建立較具紀律性的投資方式。

除分亨APP實用技巧，《這招我只講一次》未來也將延伸至AI、ETF、台美股市場投資趨勢及投資人關注議題，透過「一個市場情境、一項實用功能、一個操作重點」的內容設計，打造兼具實用性及話題性的數位投資教學。目前節目前四集內容己完成規劃並陸續上線，首二集分別安排於8月14日及8月21日推出，未來將持續推出更多系列單元，陪伴投資人升級投資戰力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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