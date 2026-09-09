台股AGI題材火 半導體ETF先衝一波

OpenAI最新GPT-6 Astra模型自9月3日上市以來，市場反應驚喜不斷，這組動用輝達（NVIDIA）逾10萬顆GPU訓練，號稱「史上最聰明」的AI大語言模型，距ChatGPT-4於2023年3月14日上市迄今僅約四年，卻帶動全球前沿模型訓練與推理所需的AI基礎設施需求持續擴張，也讓全球AI算力軍備競賽持續升溫，投信法人表示，繼GPT-6引爆AI模型史詩級迭代創新後，預估2026下半年，其他AI新創公司及科技巨頭們也將有多款新一代AI模型陸續登場，催生半導體鏈AI商機噴發，台股半導體ETF股價先點火開跑。

根據CMoney統計，台股半導體ETF隨OpenAI於2023年3月14日推出GPT-4模型上市迄今，累積報酬表現驚人，帶動半導體ETF同期間累積漲幅全數翻二至三倍漲，表現最好的台新台灣半導體30 ETF（00904）自GPT-4上市以來的漲幅衝上324.21%、追蹤美股費半指數的國泰費城半導體（00830）也有323.80%；富邦台灣半導體（00892）ETF同期漲幅也突破300%以上；至於兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）兩檔台股半導體ETF，股價含息報酬也接近300%水準，顯示海內外半導體ETF自2023年生成式AI問市以來，整體績效表現相當亮眼。

理財達人表示，AI大語言模型推出後，全球半導體產業直接受惠於AI基建擴張潮，帶動海內外半導體需求持續爆發，尤其是台股半導體重量級指標股，在全球AI資本支出持續成長推波助瀾下，企業獲利前景看俏，股價表現是越抱越香，成為一般投資人鎖定AI大賺波段趨勢財的最佳投資工具。

台新台灣半導體30ETF經理人黃鈺民認為，GPT一有新版本推出，背後代表AI模型能力更先進，同時，更強的模型能力，將帶來更多AI應用場景，所需要的半導體先進製程、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝投資就越多，有助於全球半導體設備市場延續高成長，半導體股的「超級周期」紅利延續，並進一步激勵企業提高AI資本支出與預期，AI算力軍備競賽仍如火如荼上演，投資熱潮仍未退燒。

黃鈺民強調，這次GPT-6模型上市後，被網友稱為人類史上最聰明的AI大腦，黃仁勳更指出，GPT-6版本的Astra問世，宣告通用人工智慧（AGI）時代來臨，即定義AGI時代的AI，將比生成式AI及傳統AI，更具備因果推理、自主認知能力，能夠跨領域解決複雜問題，若進入實體AI階段，AGI將更像自主AI代理人—自己想、自己規模、自已完成任務，這一切背後非得靠先進製程等重要半導體廠商參與、其中，最直接受惠的廠商，就是台灣半導體晶片製造與先進製程封裝協力廠，股價中長期仍大有可為。

台新投信表示，隨OpenAI最新推出史上最聰明的AI模型後，全球AI基建興起浪潮，也正積極從生成式AI發展的硬體建置初始期，快速推進到代理式AI引爆的終端應用與邊緣運算（Edge AIi）的爆發期，所衍生的半導體需求，將為身為半導體與伺服器製造心臟的台灣供應鏈，提供獲利持續上修的成長周期，投資人宜中長期持有半導體ETF，趁美國11月期中選舉前，市場表現震盪之際，分批逢低布局，持續掌握全球「代理AI、邊緣AI、實體AI」三波帶旺的半導體股價爆發潛力。

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