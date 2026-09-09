0050只有台灣50「有台灣100嗎？」他好奇發問…網解0050＋0051可包150家

台股市值型ETF選擇不少，一名台大網友在Dcard好奇發問，市場既然有追蹤大型權值股的元大台灣50（0050），那有沒有類似「台灣100」的被動式ETF，可以一次布局市值前100大公司？

原PO認為，若從50家公司擴大到100家，理論上產業分散度、抗震度與貼近大盤的程度可能更高，因此想尋找「台灣100」或「台灣75」等產品，也希望成分股不要只集中科技業。

留言區有人提出「0050＋元大中型100（0051）」的組合，表示兩者依市值區間搭配，可將投資範圍進一步擴大至150家公司；原PO看到後也回應「感謝哥，研究看看」。

另外也有網友點名永豐臺灣加權（006204），認為其採取追加權重方式，「最接近大盤」，但同時提醒基金規模較小、費用較高，仍有需要考量之處。

至於原PO期待的「台灣100」，留言有人直接回應「有150但沒有100」，也讓討論從單純買0050，延伸到如何透過不同市值型ETF組合，擴大台股涵蓋範圍。

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