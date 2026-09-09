00406A最新配息下周揭曉！前2次年化皆逾15％ 規模衝破350億元

主動式ETF市場話題不斷，6月甫掛牌上市的主動中信台灣收益（00406A），憑藉獨特的收益策略與亮眼配息表現，持續吸引投資人關注。採月配息機制的00406A，掛牌不到一個月即完成首次配息，而下周即將公布最新一次配息金額，也成為市場熱議焦點。近期成交量持續維持高檔，多數交易日成交量均超過10萬張，顯示投資人對即將公布的配息結果高度期待。

00406A成立以來已完成兩次配息，前兩次年化配息率皆超過15%，在收益型ETF中表現突出，也帶動基金規模與受益人數快速成長。根據統計，00406A規模已突破350億元，受益人數更超過13萬人，顯示市場對其收益策略高度認同。

市場人士分析，00406A與傳統高股息ETF最大的差異，在於收益來源不僅來自企業股息，更透過主動選股搭配Covered Call策略，創造額外權利金收入。尤其台股下半年波動幅度明顯提升，也使選擇權權利金收入具備增加空間。

值得注意的是，00406A前十大持股多為近年AI浪潮下的重要受惠企業，包括台積電、聯發科、奇鋐、台光電、信驊、旺矽、台達電、緯穎、智邦及川湖等。今年以來相關個股股價普遍表現亮眼，讓基金在追求收益的同時，也保有參與成長股上漲行情的機會，與傳統高股息ETF的投資邏輯有所不同。

法人指出，Covered Call策略的特色在於能將市場波動轉化為權利金收入。當市場震盪加劇、波動率上升時，選擇權價值通常同步提高，進而增加策略可創造的收益來源。因此，在今年市場波動維持相對高檔的環境下，相關策略的收益能力也受到投資人關注。

隨著最新配息即將揭曉，市場開始預估00406A此次配息是否有機會維持過往水準。不少投資人也在社群平台熱烈討論，究竟本次配息能否再度展現其「收益＋成長」雙引擎優勢，成為近期ETF市場的一大焦點。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，台股近期重新展現成長動能，主要來自先前市場擔憂的利空因素逐步淡化，加上AI產業基本面依舊強勁，市場也陸續上修台股企業明年獲利預估。台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位仍難以取代，相關企業訂單能見度普遍延伸至2027年，形成支撐台股的重要基本面力量。

不過，市場仍需持續關注聯準會利率政策、地緣政治風險，以及AI族群漲多後可能出現的獲利了結賣壓。展望後市，短線盤面仍以AI主流股輪動領漲為主，高檔震盪格局可望延續，資金持續聚焦AI、PCB、散熱、CoWoS等相關供應鏈，而金融、傳產與高股息族群則有機會扮演穩盤角色。

整體而言，9月下旬台股仍可望維持「AI撐盤、震盪向上」格局。只要AI伺服器與半導體需求持續強勁，指數拉回反而可能成為資金提前布局第四季行情的重要契機。

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