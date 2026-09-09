快訊

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

12國聯手施壓以色列！英國宣布貿易制裁屯墾區

涉侵占1379萬政治獻金遭追加起訴 林岱樺：身無恆產、不貪不取

聽新聞
0:00 / 0:00

00406A最新配息下周揭曉！前2次年化皆逾15％ 規模衝破350億元

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A下周將公布最新配息，前兩次配息換算年化配息率皆超過15%，目前規模已突破350億元、受益人數超過13萬。記者胡經周／攝影
00406A下周將公布最新配息，前兩次配息換算年化配息率皆超過15%，目前規模已突破350億元、受益人數超過13萬。記者胡經周／攝影

主動式ETF市場話題不斷，6月甫掛牌上市的主動中信台灣收益（00406A），憑藉獨特的收益策略與亮眼配息表現，持續吸引投資人關注。採月配息機制的00406A，掛牌不到一個月即完成首次配息，而下周即將公布最新一次配息金額，也成為市場熱議焦點。近期成交量持續維持高檔，多數交易日成交量均超過10萬張，顯示投資人對即將公布的配息結果高度期待。

00406A成立以來已完成兩次配息，前兩次年化配息率皆超過15%，在收益型ETF中表現突出，也帶動基金規模與受益人數快速成長。根據統計，00406A規模已突破350億元，受益人數更超過13萬人，顯示市場對其收益策略高度認同。

市場人士分析，00406A與傳統高股息ETF最大的差異，在於收益來源不僅來自企業股息，更透過主動選股搭配Covered Call策略，創造額外權利金收入。尤其台股下半年波動幅度明顯提升，也使選擇權權利金收入具備增加空間。

值得注意的是，00406A前十大持股多為近年AI浪潮下的重要受惠企業，包括台積電、聯發科、奇鋐、台光電、信驊、旺矽、台達電、緯穎、智邦及川湖等。今年以來相關個股股價普遍表現亮眼，讓基金在追求收益的同時，也保有參與成長股上漲行情的機會，與傳統高股息ETF的投資邏輯有所不同。

法人指出，Covered Call策略的特色在於能將市場波動轉化為權利金收入。當市場震盪加劇、波動率上升時，選擇權價值通常同步提高，進而增加策略可創造的收益來源。因此，在今年市場波動維持相對高檔的環境下，相關策略的收益能力也受到投資人關注。

隨著最新配息即將揭曉，市場開始預估00406A此次配息是否有機會維持過往水準。不少投資人也在社群平台熱烈討論，究竟本次配息能否再度展現其「收益＋成長」雙引擎優勢，成為近期ETF市場的一大焦點。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，台股近期重新展現成長動能，主要來自先前市場擔憂的利空因素逐步淡化，加上AI產業基本面依舊強勁，市場也陸續上修台股企業明年獲利預估。台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位仍難以取代，相關企業訂單能見度普遍延伸至2027年，形成支撐台股的重要基本面力量。

不過，市場仍需持續關注聯準會利率政策、地緣政治風險，以及AI族群漲多後可能出現的獲利了結賣壓。展望後市，短線盤面仍以AI主流股輪動領漲為主，高檔震盪格局可望延續，資金持續聚焦AI、PCB、散熱、CoWoS等相關供應鏈，而金融、傳產與高股息族群則有機會扮演穩盤角色。

整體而言，9月下旬台股仍可望維持「AI撐盤、震盪向上」格局。只要AI伺服器與半導體需求持續強勁，指數拉回反而可能成為資金提前布局第四季行情的重要契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF 規模

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

砍00878改買00406A！年薪300萬還追月配近7萬 PTT吵翻：總報酬呢？

00403A績效掀論戰！他想定期定額 持有人直言：還在觀察

靠國巨退休破滅？燕山湯圓老闆疑「復工包湯圓」 網笑：股票忘了賣嗎

台指期夜盤上半場震盪逾400點 法人曝後市多空關鍵

相關新聞

00406A最新配息下周揭曉！前2次年化皆逾15％ 規模衝破350億元

00406A下周公布最新配息，前兩次年化配息率皆逾15%，規模突破350億元、受益人數超過13萬人，市場關注收益策略表現。

009826內扣費是VT10倍...買了當盤子？清流君點2優勢：申貸、稅金差太多

多年來，台灣被動指數投資圈一直流傳著一個共同心願：「什麼時候台灣才能有一檔像美股VT一樣，只要買一檔就能打包全世界的市值型全球ETF？」 如今，這個願望終於實現了！由國際資產管理巨頭貝萊德在台發行的「台版VT」貝萊德世界股票（009826）正式掛牌上市，引發市場高度關注。 然而，商品剛問世，隨之而來的卻是社群與論壇上一片罵聲：「每年總內扣費用居然高達0.64%-0.66%？美股VT才0.06%，貴了整整10倍！這根本是把台灣投資人當韭菜割吧？傻子才在台股買全球型ETF！」

00918配息1.75元！緯穎、4檔金融股換股後受關注…17號最後買進日

00918公告每股配息1.75元，9月17日為最後買進日，18日除息、10月13日發放；換股新增緯穎及兆豐金等4檔金融股。

00878股息領10.4萬「二代健保0元」！鐵蛋曝54C僅9986元：再投入市值型ETF

鐵蛋分享00878股息通知書，入帳10萬4030元，其中股利所得9986元、財產交易所得93730元，並稱54C未達2萬元，補充保費為0元。

009831不配息拚長期增值！10月29日預計掛牌 AI五層架構一次收

富蘭克林華美009831聚焦AI五層架構，10月5日至8日募集、預計29日掛牌；採不配息設計，布局電力、硬體、軟體與應用四大領域。

AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

AI應用從雲端延伸至機器人與自主系統，ASML、Arm擴大布局；法人認為台灣半導體供應鏈具長期成長機會，00891可供投資人參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。