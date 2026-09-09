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AI產業鏈「黃金坑」浮現！安聯00412A押寶亞洲半導體

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球AI投資熱潮持續推進，儘管近期半導體及科技硬體類股因市場獲利了結及殖利率走勢而出現波動，但產業長期成長趨勢並未改變。法人表示，目前市場過度聚焦短期成長放緩疑慮，反而忽略AI基礎建設需求持續擴張的事實。尤其高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝及高速傳輸等關鍵技術，已逐漸成為AI發展的重要瓶頸，也為亞洲半導體供應鏈帶來長期成長契機。

近期多家華爾街機構指出，隨著市場對成長動能放緩及資本支出攀升的擔憂升溫，半導體、記憶體及AI硬體相關類股出現獲利了結賣壓。然而，產業長期需求並未改變，此波修正更接近市場情緒與評價調整，而非基本面轉弱，反而提供投資人重新布局AI產業鏈的「黃金坑」機會。

所謂「黃金坑」，是指市場受到短期利空消息或情緒干擾而出現快速修正，但企業基本面與長期成長邏輯未受破壞，待市場情緒回穩後，股價往往重新回到成長軌道，因此被視為中長期投資人分批布局的重要時點。

安聯投信表示，隨著市場情緒帶動股價回檔，部分優質半導體企業評價已回歸合理區間，不僅提供投資人重新檢視產業價值的機會，也可望形成AI供應鏈中長線布局的「黃金坑」。在產業基本面持續向上、企業獲利成長趨勢未變的情況下，近期震盪反而有助投資人以更具吸引力的評價進場，掌握下一波AI需求擴張帶來的成長機會。

安聯投信表示，安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）憑藉投資團隊深耕半導體產業超過26年的研究經驗，精選亞洲半導體供應鏈具領先競爭優勢的龍頭企業，聚焦高訂價能力、高毛利率及高成長潛力標的，由安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中擔任基金經理人，掌握AI時代下亞洲半導體產業的長線成長契機。

00412A經理人蕭惠中表示，市場近期過度聚焦科技產業成長率放緩，但更值得關注的是高獲利能維持多久。以記憶體產業為例，在AI基礎建設需求持續擴張帶動下，高頻寬記憶體（HBM）供需仍維持緊俏格局，市場預期相關產業高獲利週期有機會延續至2027年至2028年，為企業獲利提供穩定支撐。

根據產業研究機構資料顯示，隨著AI模型持續升級，算力需求快速提升，記憶體已逐漸成為AI基礎建設的重要瓶頸。除GPU運算能力外，HBM、高速傳輸以及光通訊等關鍵技術的重要性同步提升，相關供應鏈企業可望持續受惠於AI資本支出擴張趨勢。

蕭惠中表示，過去兩年全球AI投資熱潮主要由美國科技巨頭領軍，但隨著相關企業評價水準明顯提升，市場資金已開始尋找尚未完全反映成長潛力的投資機會。亞洲半導體供應鏈掌握先進製程、晶圓代工、先進封裝、HBM、高階PCB、ABF載板及光通訊等AI硬體核心環節，逐漸成為全球資金布局的重要方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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