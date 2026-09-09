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0050定期定額突破128萬戶再創巔峰 過熱ETF扣款戶數逆勢下降

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股定期定額市場對ETF的熱情持續狂颺，根據臺灣證券交易所統計，8月整體ETF交易戶數展現出強韌的成長動能。市場呈現出「市值型穩健創高、高股息持續吸金」的雙軌並行格局。投資人面對市場的多空震盪，越來越傾向透過指數化工具來落實長期紀律投資，使整體市場規模不斷突破天花板。

身為台股ETF龍頭的元大台灣50（0050），在8月份展現強大吸金魅力，定期定額戶數一口氣大增3.8萬戶，總戶數高達128萬、月增幅約3.06％，再度締造歷史新高紀錄；其兄弟檔富邦台50（006208）也同步增長4.74％，戶數來到25.7萬戶，增加1.1萬戶。這兩檔大盤市值型ETF的強勢表現，充分證明了在台股挑戰新高的過程中，投資人對台灣整體經濟成長與「買下台灣最強50家企業」的信仰依舊堅定不移。

在高股息ETF戰場方面，元大高股息（0056）單月大增1.9萬戶、月增5.99％，總戶數來到33.8萬戶，穩居高股息人氣王寶座；國泰永續高股息則以31.2萬戶、月增2％緊緊追趕。此外，國泰台灣科技龍頭受惠於科技產業長線趨勢，戶數亦成長6.53％至5.7萬戶；復華台灣科技優息則回補5.6％達到3.1萬戶。

不過，並非所有ETF皆呈單邊上揚，部分特定主題型或主動型商品在8月份面臨小幅修正。例如群益台灣精選高息（00919）月減2.34％，減少3,943戶，主動統一台股增長（00981A）則月減高達11.7％。

分析師認為，這顯示投資人在歷經市場多空洗禮後，資金開始由部分短期熱度過高的主題型商品，回流至流動性佳、成分股配置穩健的元老級市值型（如0050、006208）與主流高股息ETF（如0056、00878）；整體趨勢顯示，存股族的理財成熟度正逐步提升，資產配置更趨向集中與理性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 定期定額 台股

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