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00918配息1.75元！緯穎、4檔金融股換股後受關注…17號最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
00918最新換股納入緯穎、兆豐金、永豐金、第一金與彰銀，並刪除國巨、聯電；本期配息1.75元，預計9月18日除息。記者杜建重／攝影
00918最新換股納入緯穎、兆豐金、永豐金、第一金與彰銀，並刪除國巨、聯電；本期配息1.75元，預計9月18日除息。記者杜建重／攝影

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股大盤邁入9月高檔震盪期，市場焦點轉向各家金控法說會釋出的利多展望，以及受惠於國際大廠博通（Broadcom）與戴爾Dell）財報法說釋出正面訊息，顯示AI產業成長動能強勁無虞，AI伺服器供應鏈的拉貨動能，伺服器供應鏈下半年營運續強，電子產業維持偏多格局。

郭修誠進一步分析指出，除了科技股的基本面題材之外，金融與傳產族群更扮演關鍵撐盤角色。受惠於2026年初至今台股市況價量俱揚，金融業手續費收入與資本利得表現亮眼，前7月上市金控自結盈餘達4,922億元，年增高達61%。銀行放款需求強勁、保險業新契約保費收入高成長，加上證券業受惠日均量突破兆元帶動盈餘暴增，推升金融指數創下新高。國內經濟成長力道強勁。在台股波動加劇時，兼具基本面與低波動特性的金融股，以及航運傳產族群，將持續吸引避險資金流入，支撐大盤維持多頭格局。

郭修誠表示，隨著指標性高股息與權重ETF完成最新一輪成分股調整，獲納入新增的名單表現相當亮眼，以金融族群及AI伺服器大廠緯穎為首，均展現強勁的資本利得潛力；反觀被刪除的被動元件大廠國巨與成熟製程晶圓代工龍頭聯電，則呈現疲軟走勢。

郭修誠回顧本次換股名單提到，新納入成分股的4檔金融股——兆豐金、第一金、永豐金及彰銀，在近期法說會陸續揭曉獲利喜訊、資產品質優良以及手續費收入成長的加持下，吸引市場資金湧入。

郭修誠進一步分析表示，在AI浪潮推進下，伺服器大廠緯穎無疑是本次成分股調整中最受矚目的焦點。受惠於雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器與液冷散熱解決方案需求大爆發，緯穎於換股後表現極為亮眼，緯穎於9月2日正式進行無償除權，儘管除權後名義股價下降，但股東手裡持股數量增加近三倍，整體資產價值並未縮水，長線AI基本面依舊極具支撐力。

郭修誠提醒，雖然AI鏈與金融股當前風光，投資人仍須保持審慎。金融股利多大多已反映在近期法說會後的高檔股價中，後續能否維持高配息率及因應全球降息循環對淨息差（NIM）的影響，將是下半年獲利續航力的關鍵。至於緯穎等AI高價概念股，除權後能否順利展開填權行情，仍須密切觀察籌碼面回補狀況與美系大廠微軟、亞馬遜等資本支出的實際落實進度。郭修誠建議，投資人仍應回歸個股的基本面營收與產業循環趨勢進行理性配置。

00918已於官網公告最新一期配息1.75元！，預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，本次股利將在10月13日發放。

00918換股分析表

新增/刪除股票名稱00918投資權重00918指數換股生效日股價股價
換股生效日
（刪除）		國巨0.00%1,055568
聯電0.00%165.5132.5
換股生效日
（新增）		緯穎6.78%5,2002,475
（除權前7,800）*
兆豐金5.12%46.048.5
永豐金4.34%39.541.5
第一金3.65%32.135.9
彰銀3.09%23.3525.2

資料來源：彭博、證交所、大華銀投信官網。資料日期：2026/09/03。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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