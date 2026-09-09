00878股息領10.4萬「二代健保0元」！鐵蛋曝54C僅9986元：再投入市值型ETF

多年來，台灣被動指數投資圈一直流傳著一個共同心願：「什麼時候台灣才能有一檔像美股VT一樣，只要買一檔就能打包全世界的市值型全球ETF？」 如今，這個願望終於實現了！由國際資產管理巨頭貝萊德在台發行的「台版VT」貝萊德世界股票（009826）正式掛牌上市，引發市場高度關注。 然而，商品剛問世，隨之而來的卻是社群與論壇上一片罵聲：「每年總內扣費用居然高達0.64%-0.66%？美股VT才0.06%，貴了整整10倍！這根本是把台灣投資人當韭菜割吧？傻子才在台股買全球型ETF！」

2026-09-09 12:42