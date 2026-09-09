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00878股息領10.4萬「二代健保0元」！鐵蛋曝54C僅9986元：再投入市值型ETF
國泰永續高股息（00878）股息通知書來了！這次領破6位數
這次拿到$104,030，領這麼多，需要繳二代健保嗎？明年報稅會不會爆掉？
答案是：完全不用。
拆解一下我這次領的收益組成：
平時大家最擔心的54C股利所得，其實只佔了$9,986。而剩下的$93,730 全部都是財產交易所得！
這意味著：
二代健保補充保費：0元（54C 單次未達2萬元）
明年5月納入綜所稅的金額：只有$9,986
這就是組合型收益的快樂！既能有感補貼現金流，又不會帶來太負擔的稅務成本。
接下來就是快樂的煩惱了：這10萬元要怎麼花？
鐵蛋的策略是「兼顧現在與未來」
犒賞現在：直接拿一部份當作下週沖繩之旅的旅費
顧到生活品質，又能讓資產增長，嘻嘻
大家這次00878領了多少？是選擇全部再投入，還是拿去犒賞自己了呢？
◎本文獲 鐵蛋存錢日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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