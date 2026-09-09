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009831不配息拚長期增值！10月29日預計掛牌 AI五層架構一次收
輝達執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕」概念，將AI產業分為能源、晶片、基礎設施、模型與應用五層。富蘭克林華美投信推出國內首檔完整布局五層架構的FT核心AI電力算力ETF（009831），將於10月5日至10月8日募集，發行價10元，預計將於29日掛牌。
009831基金經理人江明鴻指出，AI發展已從硬體堆疊階段，進入電力瓶頸與應用變現的階段，009831採四大領域固定配置：電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%、應用20%，是市場唯一將電力供應鏈獨立占比達四成的AI主題ETF。
產品設計上，009831追蹤「Solactive核心AI電力算力科技指數」，聚焦已開發市場，排除中國掛牌公司，指數採FactSet RBICS最精細的Level 5/6產業分類，從公司主營業務與營收結構篩選AI直接相關標的，確保投資純度。
009831成分股涵蓋電力供應商伊頓、卡梅科、中電控股、關西電力，科技龍頭微軟、谷歌、輝達、博通,以及應用端特斯拉等50檔個股,橫跨美、加、港、日，單一持股上限10%，分散集中度風險。
有別於市場現有AI ETF多聚焦半導體或泛科技股,009831同時掌握「AI如何運轉」的電力剛需,與「AI如何獲利」的軟體應用成長動能，完整參與AI產業鏈價值。009831採不配息設計，收益併入淨值再投資，適合追求長期資本增值投資人。
基金小檔案
FT核心AI電力算力ETF（009831）
|基金類型
|指數股票型
|計價幣別
|新臺幣
|追蹤指數
|Solactive核心AI電力算力科技指數
|是否配息
|不配息
|發行價格/最低申購金額
|新臺幣10元/新臺幣10,000元
|經理費/保管費
|0.9%/0.2%
|募集/預計掛牌日期
|10/5-10/8募集；預計10/29掛牌交易
資料來源：整理自FT核心AI電力算力ETF公開說明書
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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