009826內扣費是VT10倍...買了當盤子？清流君點2優勢：申貸、稅金差太多

多年來，台灣被動指數投資圈一直流傳著一個共同心願：「什麼時候台灣才能有一檔像美股VT一樣，只要買一檔就能打包全世界的市值型全球ETF？」

如今，這個願望終於實現了！由國際資產管理巨頭貝萊德在台發行的「台版VT」貝萊德世界股票（009826）正式掛牌上市，引發市場高度關注。

然而，商品剛問世，隨之而來的卻是社群與論壇上一片罵聲：「每年總內扣費用居然高達0.64%-0.66%？美股VT才0.06%，貴了整整10倍！這根本是把台灣投資人當韭菜割吧？傻子才在台股買全球型ETF！」

令人意想不到的是，一向對投資成本錙銖必較、被封為「指數投資基本教義派」的達人清流君，在優分析的《股民想知道》節目中竟然坦承自己在009826上市時就撥出資金進場支持！

難道清流君轉性了？面對高達0.6%的管理費，這檔台版VT到底憑什麼讓他「這點給過」？深入剖析成分股、稅務結構與現實金融操作，背後的底層邏輯完全顛覆散戶的想像。

一、成分股拆解：1,500檔vs.10,000檔 涵蓋度差在哪？

首先，很多人以為009826是完全照抄美股VT，但兩者的選股機制其實有著「精選版」與「完全版」的差異：

評比項目 美股 VT（Vanguard Total World Stock） 台版009826 追蹤母體 FTSE全球可投資市場指數（約1.9萬檔） S&P Global BMI指數（約1.4萬檔） 篩選機制 涵蓋全球可投資流通市值的98% 第一層先篩前90%市值，第二層再以最佳化複製法抽樣 持股檔數 10,000+檔（完整納入大、中、小型股） 約1,500檔（偏向大型、中型股） 小型股尾巴 保留極為完整 大部分微型與末端小型股被剔除

清流君分析，009826雖然檔數只有1,500檔左右，但因為全球龍頭大型股的市值占比極高，這1,500檔就已經吃下全球約90%的市場份額。

未來績效誰會贏？如果未來5-10年全球小型股爆發，VT的表現會優於009826；但若持續由微軟、蘋果、台積電等大型權值股制霸市場，009826反而容易小幅勝出。

長期來看，兩者的總報酬大方向不會出現不可彌補的鴻溝。

二、內扣0.6%是割韭菜？算進「30%股息稅」真相大翻轉！

大家最痛恨的「0.66%內扣費用」，真的有表面上看那麼昂貴嗎？清流君拿出計算機，算了一筆極少人知道的「跨國股息隱形稅務成本」：

美股VT的致命傷：非美資產被「剝兩層皮」

台灣人持有美股VT，成分股中約有40%是非美國家（如歐洲、日本、台灣等）。

這些非美國家發放股息時，先被當地扣繳一次稅，流經美國時又會被美國國稅局強制扣繳30%股息預扣稅，最後才進到台灣投資人口袋。

台版009826的神助攻：省下30%美國預扣稅

009826是台灣註冊發行的ETF，它的非美成分股完全不需要經過美國！這一點，每年替投資人省下了高達0.24%至0.26%的股息稅耗損。

如果把省下來的稅務成本還原回去，009826的真實持有成本劣勢，瞬間縮小到只比VT貴約0.32%～0.36%左右，絕非表面看到的差了10倍！

三大全球ETF真實成本終極排行（計入稅務與內扣費用）

若再拉入愛爾蘭註冊的英股VWRA（享有美股股息扣繳15%且非美免扣優勢）做全面比拚：

最便宜：英股VWRA（持有總成本最低，比009826優勢達0.6%） 居中者：美股VT 最貴者：台版009826

單純從「持有摩擦成本」的角度來看，VWRA依然是無可撼動的省錢之王，009826確實敬陪末座。但成本多付了0.3%多，難道就沒有換來任何價值嗎？

三、為什麼清流君也買？「這兩大在地優勢」無可取代！

讓清流君願意自掏腰包買進009826的關鍵，並不是成本，而是它解決了海外投資人長期以來最痛苦的「在地金融流動性死穴」。

關鍵優勢一：銀行只認台灣資產！質押、房貸增貸的神隊友

清流君分享了自身的慘痛經驗：去年他為了擴大曝險、開槓桿All-in股市，向台灣銀行申請房貸「增貸」，結果碰了一鼻子灰，台灣的多數銀行根本不認可海外券商（如Firstrade、IB）的資產，甚至連國內券商複委託的海外股票，許多銀行在核貸時也一概打折或不予採納！

「那時候要證明海外資產超級麻煩！但如果你手裡抱的是台股掛牌的009826，情況就完全不同了！」

房貸增貸與財力證明：009826在集保結算所清清楚楚，是台灣各大銀行100%認可的高流動性財力證明。

股票質押借生首選：遇到資金需求時，009826可以直接向台灣券商申請「股票質押貸款」，隨借隨還、利率透明，不必忍痛把全球投資部位獲利了結。

這種資金周轉的靈活性，是海外VT或VWRA完全無法賦予的。

關鍵優勢二：免美國遺產稅、台灣資本利得免稅

非美國稅務居民若持有美股VT，一旦發生意外身故，超過6萬美元的資產將面臨高達18%-40%的美國天價遺產稅，跨國報稅與資產繼承程序極度繁瑣痛苦。

買進009826，發行商在台灣，完全不受美國遺產稅追殺管轄，同時享有台灣本土證券交易「資本利得完全免稅」的待遇，對超高資產族群來說，省下的稅金與法規風險遠超內扣費用的差距。

結論：挑選指南！你到底適合買哪一檔？

清流君強調，009826的誕生象徵著台灣ETF市場邁向成熟多元的里程碑，它絕對不是單純的「割韭菜」，而是「用些微的內扣成本，換取強大的在地金融便利性」。

面對三檔全球型標的，投資人該如何選擇？對號入座就對了：

選擇「英股VWRA」：適合精打細算、將持有成本擺在第一順位的長期投資人。

熟悉海外複委託或海外券商操作，資產無短期質押或借貸需求。

選擇「美股VT」：追求最純粹的被動指數哲學，希望以超低成本將全球上萬檔中小型股「一網打盡」的人。

願意承擔海外資產匯款與美國稅務規定管轄者。

選擇「台版009826」：需要房貸增貸、信貸或股票質押借款的槓桿型投資人。

不想處理繁瑣換匯、跨國電匯手續費的小資上班族。

資產龐大、希望規避美國40%遺產稅風險的退休族與傳承家庭。

「世界上沒有完美的ETF，只有最符合你財務架構的工具。」看懂009826的底層價值，你就不會再被表面上的0.6%費用蒙蔽雙眼！

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