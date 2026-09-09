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AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

聯合新聞網／ 綜合報導
ASML擴大先進製程設備布局、Arm拓展實體AI生態系，00891則涵蓋台積電、聯發科、日月光投控等台灣半導體供應鏈企業。圖／聯合報系資料照片
ASML擴大先進製程設備布局、Arm拓展實體AI生態系，00891則涵蓋台積電、聯發科、日月光投控等台灣半導體供應鏈企業。圖／聯合報系資料照片

艾司摩爾ASML）日前宣布擴大設備產能布局，並與台積電攜手推進新一代曝光技術；安謀（Arm）也宣布串聯逾80家企業，拓展實體AI生態系。法人認為，從雲端運算到機器人與自主系統，AI應用持續擴張，有望為台灣半導體供應鏈帶來更長期的成長機會。

此外，今年以來半導體主題ETF表現普遍優於大盤，建議投資人可透過布局半導體主題ETF，掌握這波AI應用長線發展契機。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，ASML規劃2027年增加EUV及浸潤式DUV設備產能，反映客戶對先進邏輯與記憶體製程的需求；台積電第三季營收指引則較第二季持續成長，顯示產業成長動能仍具基本面支撐。在技術發展方面，台積電與ASML共同推進大尺寸光罩，著眼於提升未來先進製程的生產效率與成本效益。

張圭慧認為，這類跨世代合作，反映半導體龍頭持續為更高效能、更低功耗的運算需求投入資源，有助延續台灣在全球先進製造中的關鍵地位。

另一方面，Arm將合作生態系拓展至實體AI，整合運算、軟體、感測器等技術，加速自主系統開發。

張圭慧分析，隨著AI逐步走入實體場景，晶片需求有機會延伸至通訊連結、即時控制及邊緣運算，為台灣IC設計、晶圓製造與封裝測試業者拓展應用空間；實際受惠程度，仍須觀察產品導入與量產進度。

對於希望參與上述趨勢的投資人，中信關鍵半導體ETF（00891）提供布局台灣半導體供應鏈的投資管道。

依9月8日公告數據，00891成分股涵蓋台積電、聯發科、日月光投控、瑞昱、旺矽及京元電子等企業，有助一次參與半導體中下游供應鏈環節的成長機會。張圭慧建議，投資人可透過分批逢低布局，以中長期角度掌握AI應用擴張與半導體技術升級趨勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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