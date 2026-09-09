台股ETF規模衝7.86兆創高！00919晉身6千億俱樂部 除息最後搶進日揭曉

近期大盤挑戰新高，台股ETF持續發熱，根據CMONEY統計資料顯示，台股ETF整體規模領先大盤創新高來到7.859兆；以各檔表現來看，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等共16檔規模同步創高；以近一月績效來看，在大盤震盪向上的趨勢下，群益台灣精選高息上漲8.6%漲幅居冠，表現最出色。

值得一提的是，00919規模創新高，也順利晉升第四檔6千億台股ETF，此外，00919甫公布第14次配息1.1元新高，成立以來連續14季都維持年化配息率10%以上的高配息政策不變，想參與00919本次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

群益投信台股研究團隊表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，大盤在高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，在操作策略上，建議可採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

建議投資人可以台股ETF參與台股未來上漲契機。而相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，更適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，雖然台股後市行情機會大於風險，但仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，是穩健投資首選。

隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，投資人可續抱金融持股比重高的台股高息ETF。

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