快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF規模衝7.86兆創高！00919晉身6千億俱樂部 除息最後搶進日揭曉

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
規模創新高的16檔台股ETF。資料來源：CMONEY
規模創新高的16檔台股ETF。資料來源：CMONEY

近期大盤挑戰新高，台股ETF持續發熱，根據CMONEY統計資料顯示，台股ETF整體規模領先大盤創新高來到7.859兆；以各檔表現來看，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等共16檔規模同步創高；以近一月績效來看，在大盤震盪向上的趨勢下，群益台灣精選高息上漲8.6%漲幅居冠，表現最出色。

值得一提的是，00919規模創新高，也順利晉升第四檔6千億台股ETF，此外，00919甫公布第14次配息1.1元新高，成立以來連續14季都維持年化配息率10%以上的高配息政策不變，想參與00919本次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

群益投信台股研究團隊表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，大盤在高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，在操作策略上，建議可採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

建議投資人可以台股ETF參與台股未來上漲契機。而相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，更適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，雖然台股後市行情機會大於風險，但仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，是穩健投資首選。

隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，投資人可續抱金融持股比重高的台股高息ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 除息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股ETF夯規模躍進 整體達7.8兆元

00919連9天收盤創高 躍升第4檔6千億台股 ETF、9月15日最後買進日

八檔台股ETF逆勢創新高價 六檔是台股高息型ETF

高含「金」量ETF績效放閃 00919、00918等近一個月打敗大盤

相關新聞

009826內扣費是VT10倍...買了當盤子？清流君點2優勢：申貸、稅金差太多

多年來，台灣被動指數投資圈一直流傳著一個共同心願：「什麼時候台灣才能有一檔像美股VT一樣，只要買一檔就能打包全世界的市值型全球ETF？」 如今，這個願望終於實現了！由國際資產管理巨頭貝萊德在台發行的「台版VT」貝萊德世界股票（009826）正式掛牌上市，引發市場高度關注。 然而，商品剛問世，隨之而來的卻是社群與論壇上一片罵聲：「每年總內扣費用居然高達0.64%-0.66%？美股VT才0.06%，貴了整整10倍！這根本是把台灣投資人當韭菜割吧？傻子才在台股買全球型ETF！」

00918配息1.75元！緯穎、4檔金融股換股後受關注…17號最後買進日

00918公告每股配息1.75元，9月17日為最後買進日，18日除息、10月13日發放；換股新增緯穎及兆豐金等4檔金融股。

00878股息領10.4萬「二代健保0元」！鐵蛋曝54C僅9986元：再投入市值型ETF

鐵蛋分享00878股息通知書，入帳10萬4030元，其中股利所得9986元、財產交易所得93730元，並稱54C未達2萬元，補充保費為0元。

009831不配息拚長期增值！10月29日預計掛牌 AI五層架構一次收

富蘭克林華美009831聚焦AI五層架構，10月5日至8日募集、預計29日掛牌；採不配息設計，布局電力、硬體、軟體與應用四大領域。

AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

AI應用從雲端延伸至機器人與自主系統，ASML、Arm擴大布局；法人認為台灣半導體供應鏈具長期成長機會，00891可供投資人參與。

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

中信台日韓PCB ETF（009828）掛牌後，規模升至61.6億元，較募集期增91.3%，成交量居ETF前十，AI伺服器需求帶動PCB題材受矚

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。