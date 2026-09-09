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009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

聯合新聞網／ 綜合報導
009828自9月2日掛牌後規模快速攀升，截至9月8日達61.6億元，較募集期間成長91.3%，成交量也連日躋身ETF市場前十名。圖／聯合報資料照片
009828自9月2日掛牌後規模快速攀升，截至9月8日達61.6億元，較募集期間成長91.3%，成交量也連日躋身ETF市場前十名。圖／聯合報資料照片

9月2日掛牌上市的中信台日韓PCB（009828），甫上市便展現強勁吸金實力。不僅連續多日成交量穩居台灣ETF市場前十名，更在掛牌僅一周多時間內，統計至9/8，該檔ETF規模快速攀升至61.6億元，相較募集期間規模成長高達91.3%，成為近期ETF市場最受矚目的新秀之一。

市場觀察指出，新ETF上市後是否能持續獲得市場青睞，成交量往往是重要指標之一。009828自掛牌以來成交量始終維持高檔水準，每個交易日皆名列全市場ETF成交量前十強，顯示不論是看好PCB產業長期成長趨勢的投資人，或是短中期資金布局AI供應鏈的買盤，都持續湧入。

法人分析，009828受到高度關注，主因在於其聚焦全球AI發展下最成長潛力的PCB產業鏈。過去市場談到AI投資，多將焦點集中於GPU等AI晶片，但隨著AI應用快速普及，投資重心已逐步擴張至整體AI基礎建設，進一步帶動高階PCB、ABF載板及相關材料需求持續升溫。

尤其從800G交換器邁向1.6T高速傳輸時代後，對於高層數、高頻高速PCB的需求明顯增加，不論是AI伺服器主板、交換器、網通設備、光模組或封裝載板，產品規格升級都帶動單位價值提升，也讓供應鏈進入新一波成長循環。

此外，市場先前對產業的疑慮已逐漸消化，投資焦點重回基本面。受惠AI伺服器需求成長、高階材料供給趨緊，以及大型雲端業者資本支出持續增加，高階PCB及載板供應鏈營運展望持續升溫。

昨（8）日載板大廠欣興甫發布8月自結營收達177.46億元，年成長56%，主要受惠ABF載板需求強勁、漲價效應發酵及AI伺服器相關板材銷貨動能增溫，亮眼營收也反映了AI相關需求仍維持強勁動能，市場對PCB產業發展看法依舊正向。

值得注意的是，009828最大的特色，在於一次納入台灣、日本與韓國三地PCB產業鏈龍頭企業。除了台灣的欣興、南電、台光電、台燿、金像電等指標企業外，也涵蓋日本高階材料與設備廠，以及韓國先進PCB與載板相關供應鏈，投資範圍較單純布局台股PCB個股更加完整。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，目前全球AI資料中心建設仍處於高速擴張階段，各大雲端服務商持續提高資本支出，而PCB正是AI伺服器升級過程中不可或缺的關鍵零組件之一。隨著GB300、下一代AI伺服器平台陸續導入，市場預期PCB產業有望持續受惠於規格升級與產值提升雙重利多。

法人表示，在AI長線趨勢不變、產業景氣回升以及資金持續流入的帶動下，009828掛牌後迅速獲得市場關注，不僅規模成長速度驚人，也反映投資人對PCB產業未來發展前景投下信任票。隨著第四季傳統旺季來臨，加上AI伺服器出貨動能持續升溫，後續表現也值得市場持續關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF PCB 規模 題材 AI

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