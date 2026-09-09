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009826布局全球股市！不只分散國家風險 一次降低「單押新台幣」壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
009826布局全球市場與跨國企業，透過跨國家、產業及幣別分散配置，降低資產過度集中單一市場與貨幣的風險。圖／美聯社
009826布局全球市場與跨國企業，透過跨國家、產業及幣別分散配置，降低資產過度集中單一市場與貨幣的風險。圖／美聯社

多數台灣投資人的日常開銷、薪資收入與理財儲蓄均高度集中於新台幣；然而，在全球通膨反覆、原物料行情震盪與國際匯率波動的環境下，將所有雞蛋放在單一貨幣籃子裡，個人資產的實質購買力往往容易在無形中受到侵蝕。

真正的資產配置不只要分散產業與個股，更應跳脫單一貨幣的思維局限...

跨國配置抗通膨

全球布局本質上是一場跨幣別與跨經濟體的宏觀避險。

以貝萊德世界股票（009826）全球化配置標的為例，其底層資產廣納世界各地的跨國龍頭企業，這些企業多數以美元及其他國際主流貨幣營運，不僅具備強大的跨國定價權與抗通膨韌性，也能自然平滑單一貨幣升貶帶來的衝擊，為投資人建立更穩固的實質購買力防線。

全球景氣自然對沖

除幣別避險，全球分散配置的另一大核心價值在於平滑資產淨值波動。相較於淺碟型或高度集中特定科技產業的單一市場，全球各經濟體的景氣循環往往不同步。

當部分區域面臨成長放緩或政策逆風時，其他市場可能正迎來寬鬆週期或內需擴張，資產之間的低相關性發揮了自然的對沖效果，有效降低整體組合在空頭來襲時的回撤幅度。

這種追求「風險調整後報酬」的特性，正是打造長期退休金庫的關鍵。過去許多投資人在市場劇烈震盪時，常因恐慌而被迫砍在阿呆谷，導致原本設定的定期定額計畫半途而廢。

將眼光放至全世界，能讓資產成長曲線更加平緩向上，大幅減輕心理負擔，讓投資人更有底氣在市場恐慌時堅持紀律。

投資是一場長達數十年的馬拉松，勝負關鍵並非上漲時誰衝得最快，而是面對未知風浪時「誰能抱得最穩」。

透過009826的一鍵跨出單一市場，兼顧貨幣防護與波動管理，不失為一般投資人打造安心退休金、從容應對全球經濟變局的穩健解方。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 新台幣 風險 通膨

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