快訊

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

獨／「2大得獎機器」雙雙缺席金鐘！吳慷仁婉拒報名 薛仕凌主動棄權

聽新聞
0:00 / 0:00

00935定期定額績效曝光！近10年數據「9月進場」平均報酬6.4％ 16號除息

聯合新聞網／ 綜合報導
野村投信統計近10年資料，9月起定期定額臺灣創新科技50指數60個交易日，歷史平均報酬率6.4%；00935將於9月16日除息。圖／聯合報系資料照片
野村投信統計近10年資料，9月起定期定額臺灣創新科技50指數60個交易日，歷史平均報酬率6.4%；00935將於9月16日除息。圖／聯合報系資料照片

台股近期進入盤整期，加權指數自8月14日回檔後陷入橫盤，指數忽漲忽跌，投資人難掌握進場時點。

野村投信表示，AI長線需求並未因盤勢整理而改變，輝達（NVIDIA）於GTC 2026釋出AI五層架構、LPU新晶片，以及光、銅並進等趨勢，顯示AI基礎建設持續升級，而台灣擁有完整AI供應鏈聚落，涵蓋晶片、伺服器、散熱、電源及光通訊等關鍵環節，在盤勢震盪向上的環境，透過定期定額布局科技股ETF如野村臺灣創新科技50 ETF（00935），有望利用市場波動分批累積部位，掌握AI產業長線成長契機。

統計近10年台股定期定額（RSP）數據，若採「日日扣」方式投資加權指數，持續60個交易日平均表現佳，且下半年大致呈現逐月加溫趨勢；其中，9月任一日開始RSP加權指數60日，平均報酬率達4.5%。若進一步聚焦電子及創新科技族群，選擇臺灣創新科技50指數，RSP平均表現更提升至6.4%，顯示在震盪向上的市場格局下，透過定期定額分批布局，可降低單一進場時點的影響，若再搭配具長期成長動能的科技趨勢標的，投資表現可望更具優勢。

00935基金經理人林怡君指出，台股企業獲利動能仍強，根據野村投信2026年8月最新內部資料，追蹤占台股市值約八成的414檔股票，2026年EPS預估年成長達73%，且今年以來每月皆持續上修，顯示企業獲利表現持續優於預期。

若將EPS增速納入考量，台股本益成長比（PEG）低於1，獲利成長速度更優於估值擴張速度，且數值顯著低於其他主要國家，凸顯布局價值。

00935追蹤臺灣創新科技50指數，成分股篩選聚焦創新科技先鋒，選股邏輯包括研發投入占營收比重名列前茅、創新成果展現在企業市值，以及股票具備投資價值、非弱勢股等條件，布局涵蓋AI晶片、伺服器與零組件、電源供應與散熱、光通訊／CPO及測試等族群，在 AI應用持續擴大，帶動硬體規格升級的環境下，台灣科技廠商具關鍵地位，透過定期定額00935可望持續掌握AI長線趨勢。

00935已公布第一階段收益分配公告，除息日為9月16日，提醒投資人若欲參與本次除息，最後買進日為9月15日，收益分配預計於10月15日發放。

定期定額60日 各月份之平均報酬表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

006208、00692存了快7年！429萬變1338萬 懶錢包：將停扣轉投0050

31歲年薪70萬存款110萬「不敢進場」！手握006208、科技基金 網：現金留太多

出清00878換買00406A！交大工程師年薪300萬…月領近7萬嗨翻

00918為何跑贏0056、00878？還配1.75元創新高…陳重銘曝「高填息」選股邏輯

相關新聞

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

中信台日韓PCB ETF（009828）掛牌後，規模升至61.6億元，較募集期增91.3%，成交量居ETF前十，AI伺服器需求帶動PCB題材受矚

上班族沒空盯盤怎麼投資？他持有0050 網友再點名00403A

上班族沒空盯盤怎麼投資？Dcard網友分享以0050、00991A及定期定額ETF為主，也有人點名主動式ETF 00403A，投資方式各異。

009826布局全球股市！不只分散國家風險 一次降低「單押新台幣」壓力

009826布局全球股市，透過跨國、跨幣別配置，分散單一市場與新台幣集中風險；內文指出，全球資產低相關性可望降低波動，協助投資人長期配置。

00935定期定額績效曝光！近10年數據「9月進場」平均報酬6.4％ 16號除息

00935追蹤臺灣創新科技50指數，近10年數據顯示，9月定期定額60日平均報酬達6.4％，並將於9月16日除息，最後買進日為9月15日。

00918為何跑贏0056、00878？還配1.75元創新高…陳重銘曝「高填息」選股邏輯

大華優利高填息30（00918）公告單季配息1.75元，將於9月17日除息；文中指出，其上市以來報酬率達244.97%，高於0056與00878。

AI 浪潮助台股市值逼近155兆元！主動式市值型 ETF 搶搭核心成長動能

近年來引領台股表現最為關鍵的因素莫過於AI的崛起，台灣因在全球AI供應鏈中擔綱重要樞紐，受惠程度甚深，也帶動台廠繳出亮眼獲利成果、進而推動大盤屢寫新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。