00935定期定額績效曝光！近10年數據「9月進場」平均報酬6.4％ 16號除息

台股近期進入盤整期，加權指數自8月14日回檔後陷入橫盤，指數忽漲忽跌，投資人難掌握進場時點。

野村投信表示，AI長線需求並未因盤勢整理而改變，輝達（NVIDIA）於GTC 2026釋出AI五層架構、LPU新晶片，以及光、銅並進等趨勢，顯示AI基礎建設持續升級，而台灣擁有完整AI供應鏈聚落，涵蓋晶片、伺服器、散熱、電源及光通訊等關鍵環節，在盤勢震盪向上的環境，透過定期定額布局科技股ETF如野村臺灣創新科技50 ETF（00935），有望利用市場波動分批累積部位，掌握AI產業長線成長契機。

統計近10年台股定期定額（RSP）數據，若採「日日扣」方式投資加權指數，持續60個交易日平均表現佳，且下半年大致呈現逐月加溫趨勢；其中，9月任一日開始RSP加權指數60日，平均報酬率達4.5%。若進一步聚焦電子及創新科技族群，選擇臺灣創新科技50指數，RSP平均表現更提升至6.4%，顯示在震盪向上的市場格局下，透過定期定額分批布局，可降低單一進場時點的影響，若再搭配具長期成長動能的科技趨勢標的，投資表現可望更具優勢。

00935基金經理人林怡君指出，台股企業獲利動能仍強，根據野村投信2026年8月最新內部資料，追蹤占台股市值約八成的414檔股票，2026年EPS預估年成長達73%，且今年以來每月皆持續上修，顯示企業獲利表現持續優於預期。

若將EPS增速納入考量，台股本益成長比（PEG）低於1，獲利成長速度更優於估值擴張速度，且數值顯著低於其他主要國家，凸顯布局價值。

00935追蹤臺灣創新科技50指數，成分股篩選聚焦創新科技先鋒，選股邏輯包括研發投入占營收比重名列前茅、創新成果展現在企業市值，以及股票具備投資價值、非弱勢股等條件，布局涵蓋AI晶片、伺服器與零組件、電源供應與散熱、光通訊／CPO及測試等族群，在 AI應用持續擴大，帶動硬體規格升級的環境下，台灣科技廠商具關鍵地位，透過定期定額00935可望持續掌握AI長線趨勢。

00935已公布第一階段收益分配公告，除息日為9月16日，提醒投資人若欲參與本次除息，最後買進日為9月15日，收益分配預計於10月15日發放。

定期定額60日 各月份之平均報酬表

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