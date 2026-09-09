AI 浪潮助台股市值逼近155兆元！主動式市值型 ETF 搶搭核心成長動能

近年來引領台股表現最為關鍵的因素莫過於AI的崛起，台灣因在全球AI供應鏈中擔綱重要樞紐，受惠程度甚深，也帶動台廠繳出亮眼獲利成果、進而推動大盤屢寫新高。

觀察近十年來台股上市公司歷年市值與大盤表現，可發現自2023年生成式AI元年以來，上市公司市值年年增、指數每年更長逾二成，而來到被視為AI變現元年的2026年以來，截至9月8日，上市公司市值已來到近155兆元、今年至今加權指數更累積上漲62.64%。

財富管理專家表示，在AI發展下，帶動台股近年來繳出亮麗成績，對於一般投資人來說，投資市值型ETF便是跟上台股市值增長、掌握成長行情最為便利的方式。值得留意的是，近年來因AI浪潮重塑台股產業結構，大型科技龍頭股成為市場成長核心，讓市值型投資優勢更加凸顯，不過隨著台股來到高檔位階、類股輪動頻繁下，靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，在雙向考量下，主動式市值型ETF便是現階段把握台股當前強勢族群與未來成長行情的投資標的。

財富管理專家進一步指出，市場上已有幾檔主動式市值型ETF，選股上著重市值前段班的標的，並搭配其他篩選條件強化投資組合動能。以即將於9月底募集的主動群益核心50（00415A）為例，以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢(準)千金股，以及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力。

主動群益核心50經理人許育誌表示，AI概念股仍是台股市場主軸，整體供應鏈基本面仍健康，尤其在AI應用持續落地、規格升級下，台廠可望持續受惠，惟操作上亦可能自過去的全面齊漲，轉為輪動加速，也因此更加突顯主動靈活選股的重要性。以次產業來看，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等等，可望持續受惠，中長期投資前景皆值得留意，投資人也不妨透過投資組合兼顧精壯龍頭股、優質千金股與未來龍頭股的主動式市值台股ETF來掌握行情。

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