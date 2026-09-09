00918為何跑贏0056、00878？還配1.75元創新高…陳重銘曝「高填息」選股邏輯

轟動武林，驚動萬教，大華優利高填息30（00918）最近公告，單季配息高達 1.75 元，以9/7收盤價35.78元計算，單季配息率為4.9 %，推估的年化配息率更高達19.6 %，不愧基金名稱中的「優息」兩字。

高配息很重要，但是「填息率」更重要，不然股利也只是左手換右手。00918名稱裡面有「高填息」三字，讓我們用數字說話，2026年9月00918股價創下歷史新高，就表示過去的13次除息「都填息」了。

填息雖然開心，其實股利只是小菜，股價上漲的資本利得才是主餐喔。00918精選高填息率的股票，高填息意味著股價上漲，也就是「股利 + 價差」兩頭賺。一樣用數字說話（統計期間：2022/11/24~2026/09/07）：00918上市以來的報酬率為244.97%，勝過0056的207.94%，以及00878的186.1%。

元大高股息（0056）跟國泰永續高股息（00878）是規模最大的兩檔高股息ETF，為何00918的報酬率可以超越？因為選股邏輯不一樣啊！

一、0056：從市值前150大企業中，挑選「預測未來一年殖利率」最高的50檔成分股。 二、00878：從MSCI成分股中，挑選過去一年與過去三年高股息的30檔成分股。 三、00918：結合「高殖利率」與「歷史高填息率」雙因子，篩選出過去填息紀錄優異的 30 檔成分股。

00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，每年進行兩次成分股審核（6、12月），最近一次換股可謂精準（2026/7/2），刪除的國巨當時股價為1055元，聯電為165.5元，剔除至今股價都是下跌的。而納入的兆豐金、第一金、永豐金、彰銀，股價卻都是上漲的。也因為選股精準，今年以來00918的報酬率高達69.09%。

​從上面分析可以看出，0056是挑選「未來高股息」，00878則是挑選「過去高股息」，只有00918除了高股息之外更強調「高填息」，所以你知道為何00918可以笑到最後了吧！因為「高填息」可以避免投資人陷入「領股息、賠價差」的貼息陷阱。

​提醒一下投資人，00918即將於 9/17 除息1.75元，9/16 最後買進日。

再提醒一次，領到高股利很開心，但是請你一定要將股利持續買回，持續累積張數，下一季就可以領到更多的股利，這就是巴菲特講的滾雪球。只要堅持先苦後甘，你的未來會是彩色的。

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